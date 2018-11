Premiera v Ljubljani: To je nov Mercedesov športni terenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tri mesece preden bo novi paradni konj znamke zapeljal na slovenska tla, je GLE premierno že zapeljal v Slovenijo. Poslovni SUV je zdaj postal večji, prvič je na voljo z dodatnima dvema sedežema v tretji vrsti in se skupaj s posebnim offroad paketom ne ustraši nobenega terena. Prihodnje leto bo pri nas našel vsaj 60 kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 67 tisoč evrov.

Foto: Gašper Pirman

Neposreden odgovor na črko X

Trenutno največji mercedes-benzov SUV so si kot prvi sicer lahko ogledali obiskovalci Mercedesovega tedna mode, ki je potekal Foto: Gašper Pirman ta vikend. Njegov prihod smo težko pričakovali tudi mi, še posebej, ko smo se pred dnevi zopet družili z novim odličnjakom, ki sliši na ime X5. GLE je novi postavljač znamke, ki ni le preprost SUV, temveč neustrašen samozavesten terenec, opremljen z najnovejšo pametjo in naprednimi možgani.

Obliko je seveda ''požegnal'' naš Robert Lešnik. S koeficientom zračnega upora 0,29 z zunanjo obliko reže zrak in postavlja nova merila aerodinamike. Kot običajno Mercedes ponuja tudi vizualno žlahtnejše, športne pakete AMG. Točno tako opremljen je bil tudi predserijski primerek - gre za združitev elegance in športnosti za najzahtevnejše kupce.

Prvič s sedmimi sedeži

Zaradi spretno izkoriščenih oblikovalskih poudarkov se na prvi pogled ne opazi, da je novi GLE pravi orjak. Po novem ima 2.995 milimetrov dolgo medosje, ki je za 80 milimetrov daljše kot prej. Zaradi tega so potniki v drugi vrsti pridobili dragocenih 69 milimetrov za kolena in dodatnih 33 milimetrov pri glavah. V zadku se skriva 825 litrov velik prtljažni prostor oziroma 2.055-litrski, če elektronsko podremo sredinsko klop.

Prvič sta na voljo tudi dodatna dva sedeža v tretji vrsti. Dostop do tja je mogoče prek druge vrste, kjer sta nameščena elektronsko pomična sedeža. Seznam opcijske opreme bo tukaj dopolnila še celotna elektronsko nadzorovana klop, ki se zato lahko premika naprej oziroma nazaj za 100 milimetrov in ima do 18 stopinj nastavljive hrbtne dele.

Še to, kot pravijo pri uvozniku, naj bi zadaj lahko sedela potnika z višino do 180 centimetrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Pri nas sprva dva

Foto: Gašper Pirman V Sloveniji bosta čez nekaj mesecev le dva motorja. Cenejši in šibkejši štirivaljni GLE 300d (190 kW, cena od 67 tisoč evrov) ter močnejši in dražji šestvaljni GLE 450 (270 kW, 86 tisoč evrov).

Vsi tisti, ki jim plinsko olje ne diši, boste tako dobili najnovejši bencinski motor s tehnologijo blagega hibrida. EQ Boost bencinskim 270 kilovatom in 500 njutonmetrom doda 16 kilovatov in 250 njutonmetrov navora - za kratek čas ima voznik tako na voljo skupno moč 286 kilovatov. Prenos se na vsa štiri kolesa prenaša prek devetstopenjske avtomatike.

Oba motorja sta serijsko opremljena z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom 4Matic. Pri štirivaljnih motorjih se navor fiksno razporeja med obema osema v razmerju 50:50, medtem ko se pri različici 450 4Matic celoten navor lahko prenese na eno os.

Nov pogon prinaša bistveno več terenske svobode

Za udobje med vožnjo skrbi opcijski sistem E-Active body control. Za delovanje uporablja 48-voltni električni sistem in glede na razmere na cesti prilagaja posamičen blažilnik zračnega vzmetenja. Če voznik obstane v programu off-road, ta sistem to prepozna in samodejno dvigne ali spusti avtomobil. S tem se poveča ali zmanjša tlak v pnevmatikah, posledično se izboljša njihov oprijem.

Izpostaviti velja še sistem, ki voznika ali potnike opozori, če se pri odpiranju vrat od zadaj približuje avtomobil. Ne manjkata niti pametni pomočnik MBUX in funkcija Energizing comfort, ki v notranjost prinaša pomirjajoče dišave in različne vrste glasbe.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman