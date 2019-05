Mercedes vendarle začel izdelovati nov avto

Mercedes je začel proizvajati električni model EQC. V prihodnji šestih letih se mu bo pridružilo še deset električnih avtomobilov. Foto: Reuters

Zdaj tudi uraden vstop v svet elektrike

Pri Mercedesu so težko čakali na dan, ko so zagnali stroje in začeli proizvajati srednje velikega električnega crossoverja. V svetu prestižnih električnih avtov skoraj vse niti v rokah drži Tesla, a Mercedes se mora zdaj pripraviti na vse večjo konkurenco. Praktično vsak večji proizvajalec avtomobilov že ima (Audi) ali pa bo še imel svojega električnega predstavnika.

EQC bodo sprva izdelovali v tovarni v Bremnu, kjer že izdelujejo limuzino in karavana razreda C ter modela GLC in GLC coupe. "Z začetkom proizvodnje mercedes-benza EQC obračamo stikalo - za električno mobilnost prihodnosti," je ob slavnostnem dogodku dejal Markus Schäfer, vodja proizvodnje in dobave pri Mercedesu.

Cene v Nemčiji od 71 tisočakov dalje

EQC ima vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 70 kilovatnih ur in po merilnem ciklu NEDC med 445 in 471 kilometri dosega. Dva elektromotorja imata skupaj 300 kilovatov in 765 njutonmetrov navora, kar je dovolj, da EQC do stotice "prišprinta" v 5,1 sekunde. Cene se v Nemčiji začnejo pri 71 tisoč evrih, kar je osem tisoč evrov manj, kot je treba odšteti za Audijev električni e-tron.

Nemci s proizvodnjo EQC začenjajo električno ofenzivo. Do leta 2025 bodo lansirali še deset različnih električnih avtov, delež električnih avtomobilov v globalnem smislu pa bo do takrat narasel na od 15 do 25 odstotkov.