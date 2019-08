Končno pravi preboj? 405-kilometrski doseg v kombiju #foto

Še preden smo lahko sedli za volan prvega namenskega mercedesovega ''električarja'' EQC, so nam v Stuttgartu Nemci predstavili svoj drugi model iz družine EQ. V drugi polovici leta bo na slovenska tla zapeljal električni EQV, ki se pohvali z baterijo s kapaciteto 100 kilovatnih ur, 150-kilovatnim elektromotorjem in 405 kilometri dosega po merilnem ciklu NEDC.

Foto: Gašper Pirman

Ocena:



Foto: Gašper Pirman



Električni pogonski sklop sestavlja litij-ionska baterija s kapaciteto 100 kilovatnih ur in elektromotor z močjo 150 kilovatov. Najvišja hitrost je omejena na 160 kilometrov na uro, EQV pa ima po merilnem ciklu NEDC 400-kilometrski doseg.



V modularni potniški kabini je lahko do osem sedežev, na obeh straneh so lahko vgrajena elektronska drsna vrata, panoramska streha, dodatki v rožnato-zlati barvni kombinaciji in seveda sistem MBUX.



EQV bo na evropske ceste zapeljal prihodnje leto. V Sloveniji, kjer so nekateri kupci že izkazali zanimanje, ga bo možno na cestah videti v drugi polovici prihodnjega leta. Tako kot razred V tudi EQV ponuja visoko stopnjo modularnosti v notranjosti. Od različnega števila sedežev, predsedniškega udobja razreda S do družinske uporabnosti. Kombiji so kot naročeni za vgradnjo elektropogona, baterija, ki je nameščena na dnu avtomobila, ne posega v potniški ali prtljažni prostor.Električni pogonski sklop sestavlja litij-ionska baterija s kapaciteto 100 kilovatnih ur in elektromotor z močjo 150 kilovatov. Najvišja hitrost je omejena na 160 kilometrov na uro, EQV pa ima po merilnem ciklu NEDC 400-kilometrski doseg.V modularni potniški kabini je lahko do osem sedežev, na obeh straneh so lahko vgrajena elektronska drsna vrata, panoramska streha, dodatki v rožnato-zlati barvni kombinaciji in seveda sistem MBUX.EQV bo na evropske ceste zapeljal prihodnje leto. V Sloveniji, kjer so nekateri kupci že izkazali zanimanje, ga bo možno na cestah videti v drugi polovici prihodnjega leta.

Kombi ni le uporaben, postati mora "kul"

Kombiji bodo zopet "kul"! V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so kupci enostavno noreli za vsesplošno uporabnimi potovalnimi kombiji, ki so nudili svobodo in uporabnost. A v zadnjih desetletjih je njihova priljubljenost strmo padala. Kombiji so postali orodje obrtnikov, taksi služb in večjih družin. Njihov pomen se je izgubil, a – kot pravijo pri Mercedes-Benzu – z električnim pogonom se beseda "kul" vrača.

Kombi mora biti všečen, svež in igriv, ne le funkcionalen. Pri kupcih, predvsem v ZDA in na Kitajskem, šteje status, ki ga takšen avtomobil prinaša. Električni pogon prinaša to svobodo, prestiž in drugačno miselnost. Neslišna vožnja skozi mesto ali prihod na plažo v stilu. Mercedes-Benz želi z novim električnim EQV igrati predvsem na "kul" faktor ter spomniti na zlate čase volkswagnovih busov.

Idealen prostor za vgradnjo elektropogona

Zaradi izdatnih mer, površinsko velikega dna in obilice prostora so kombiji idealen partner električnega pogona. Pri Mercedesu so litij- Foto: Gašper Pirman ionske baterije vgradili na dno, med obe osi. Zaradi že prej omenjenih izdatnih mer so lahko namestili baterijski sklop s kar 100 kilovatnimi urami. Pri tem jim ni bilo treba posegati v potniški ali prtljažni prostor.

Ker je električni pogon dimenzijsko bistveno manjši ter lažji, je bilo v nosu dovolj prostora za vgradnjo zmogljivega elektromotorja z 150 kilovati. Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem skrbi za prenos navora izključno na sprednji kolesni par.

Zaradi 400-kilometrskega dosega po merilnem ciklu NEDC EQV ni namenjen le vožnji po urbanih središčih, kjer so razdalje majhne in polnilne postaje vedno na voljo. Čeprav govorimo o potovalnem kombiju s 5.140–5.370 milimetri dolžine in z maso okoli 2.900 kilogramov, omogoča EQV tudi popotovanja v druge države ali mesta.

Tukaj se moramo ustaviti še pri polnjenju. Seveda, tako kot vsako električni vozilo potrebuje energijo, ki jo je najlažje pridobiti s pomočjo hitrih polnilnic DC. Na njih se bo EQV lahko polnil s 110 kilovati, v petnajstih minutah polnjenja pa se bo baterija napolnila za 100 kilometrov oziroma v 45 minutah do 80 odstotkov. Zaradi ogromne kapacitete baterije polnjenje na domači polnilnici ni najbolj elegantna rešitev, a je seveda mogoča.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

VIP-taksi, družinski multipraktik ali surferski dom

Največji adut električnega EQV je zagotovo njegova modularnost. Tako kot razred V ponuja skoraj neskončno možnosti za praktično vsakega uporabnika. Zopet se vračamo k besedi "kul" – lahko je elegantni črni taksi z notranjostjo iz razreda S, kjer je vse podrejeno prestižu in udobju. Lahko je rdeči družinski avto s štirimi sedeži in ogromnim prtljažnikom za kolesarke izlete v Kranjski Gori ob koncu tedna. Lahko je kombi z dvema sedežema, s kuhinjo in prostorom za padalo za adrenalinske skoke s Krvavca.

Kakšne pa so vizualne razlike med EQV in V?

EQV si deli osrednjo črno masko s kromiranimi letvicami z ostalimi avti iz družine EQ. Od razreda V se loči še po posebnih aerodinamično oblikovanih 18-palčnih platiščih ter drugačnih oznakah. Razliko na cesti bodo opazili le tisti najbolj zavzeti ljubitelji znamke in tisti z dobrimi ušesi.

Prav tako so razlike tudi v notranjosti, ki pa so aplicirane le v manjšem obsegu. Vozniku je na voljo 10-palčni zaslon na dotik in najnovejši sistem s podporo umetne inteligence MBUX.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Baterijski paket je zamenljiv

Ena ključnih prednosti EQV je modularni baterijski paket, za katerega sicer nudijo osemletno garancijo. Zaradi preproste montaže se lahko celoten baterijski paket zamenja kadarkoli, tudi po nekaj letih, ko bo na voljo izboljšana nova generacija baterije. Kupci, ki bi si želeli večji domet, se lahko odločijo za zamenjavo kadarkoli pri kateremkoli uradnem serviserju.