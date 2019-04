Kombi za avanturiste, ki želijo tudi kanček prestiža

Dvižno streho in notranje elemente izdelujejo pri Westfalii, ki je poznan in renomiran proizvajalec kamp opreme.

Dvižno streho in notranje elemente izdelujejo pri Westfalii, ki je poznan in renomiran proizvajalec kamp opreme. Foto: Gašper Pirman

Marco Polo, svetovno znani raziskovalec in popotnik, ki polni zgodovinske knjige, je svoje ime posodil mercedesovemu velikemu potovalniku. Z novim videzom in še poudarjenim značajem ta pustolovec igra na note avanturistov, ki želijo izkoristiti vsak trenutek prostega časa. Mercedesov marco polo je v svetu priljubljena izbira popotnikov, pri nas pa ostaja v senci razreda V. Na ceste bo zapeljal na začetku junija, za cene pa bo treba počakati še kakšen teden ali dva.

Ko se je stuttgartski proizvajalec premijskih avtomobilov leta 2014 podal v svet premijskih enoprostorcev z novim razredom V in predstavil svoj pogled na prevoz potnikov, je marsikdo podvomil v končni uspeh. Tri leta kasneje je razred V pomemben član družine, Nemci pa so uspeh nadgradili še z različico marco polo.



Slednja v največji meri predstavlja konkurenco volkswagnovi californii, a pri Mercedesu želijo poudariti udobje bivanja in uporabo boljših materialov. Materiali v notranjosti so kvalitetni, bivalni del je obdan s steklenimi površinami, končna obdelava, razmaki in uporabnost pa so na res visokem nivoju.



Dvižni bivalni del je obdan s termoregulacijskim materialom, ki dovoljuje spanje tudi v mrzlih zimskih nočeh ali ob vročih poletnih pripekah. Na pogled sicer tanka postelja je vzmetena, zato tudi nadpovprečno udobna.



Čeprav smo marca pola zapeljali po zavitih cestah v okolici Barcelone, kjer bi raje preganjali kakšno srebrno puščico z oznako AMG, se je kamper v prvi vrsti izkazal kot udoben potovalnik. Z novim motorjem deluje samozavestno, 9-stopenjski samodejni menjalnik pa hkrati znatno pripomore k izboljšanju potovanja pri daljših razdaljah.



Pri uvozniku zaenkrat nimajo potrjenih cen, slednje bodo znane ob koncu meseca.

Še zdaleč ni osamljen

Preden se zakopljemo v podatke, bomo pokukali v vse bolj priljubljen segment. Kamperji, potovalniki ali avtodomi, izdelani na osnovi enoprostorca, so v zadnjih letih vse bolj priljubljena izbira kupcev. Če je bil volkswagen s californio vrsto let osamljen in praktično brez tekmecev, je v zadnjih desetih letih na ceste zapeljal še nekaj podobnih. Eden izmed njih je marco polo, ki se zaradi premijskih genov uvršča v cenovni zgornji del ponudbe. Svoj kos pogače želijo tudi pri fordu s svojim transitom, nugget camperjem.

Prenova je usmerjena k vizualni prezenci

Tako, kot razred V, je marco polo s prenovo postal predvsem vizualno svež. Nov sprednji odbijač z večjimi režami za zrak in malenkost spremenjena maska hladilnika sledita filozofiji znamke, kjer se videz prepleta z učinkovitostjo karoserije.

A bolj kot zunanjost je pri marcu polu pomembna notranjost. Hvalimo okrasni element na armaturni plošči, ki ni izdelan iz klavirske plastike in posledično dobro preprečuje nabiranje prahu in izniči vidnost prstnih odtisov.

Hiša v malem

V notranjosti marca pola je nameščena kuhinja z dvema plinskima gorilnikoma, lijakom in kompresorskim hladilnikom. V kuhinjskem elementu se skriva zložljiva mizica, ob strani pa je nameščena 230-voltna vtičnica, dva 12-voltna in dva USB-priključka.

Zadaj se elektronsko zložljivi sedeži lahko povsem zložijo. S tem nastane 2,03 dolga in 1,13 metra široka zakonska postelja. Ko sta sedeža popolnoma zložena, se iz naslonjal iztisne zrak, zato je površina ravna in nekoliko bolj udobna, hkrati pa se varnostni pasovi skrijejo pod posteljo in ne motijo spanca.

Ob uporabi kuhinje in mize se voznikov sedež lahko obrne okoli svoje osi za 140, sovoznikov pa za celo 180 stopinj. Uporabnost kamperju povečuje še zadnji skriti predal pod posteljo, kjer je prostora za dva kamping stola in mizo.

V notranjosti sta dva plinska gorilnika, lijak in hladilnik. Foto: Gašper Pirman

Vse ključne informacije na posebnem merilniku

Pri vozniku je na dnu skrita posebna naprava. Preko nje lahko elektronsko dvignemo ali spustimo streho, preverimo količine v rezervoarjih (rezervoar s pitno vodo ima 38 litrov, rezervoar za odpadno pa 40 litrov), povečamo moč hladilnika in še druge malenkosti.

V prvi vrsti udoben

Marco polo je z novim štirivaljnim dizelskim motorjem s kodno oznako OM 654 pridobil predvsem na svoji kultiviranosti. Zaradi večje mase v kombinaciji s tem motorjem, ki ima 176 kilovatov in 500 njutonmetrov, deluje samozavestno in predvsem olajša potovalno udobje. Že tako razmeroma udobno vzmetenje, skupaj z močnejšim motorjem ter 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom, celotno potovalno izkušnjo dvigne na nov nivo. To bodo cenili predvsem popotniki, ki na letni ravni naredijo precej kilometrov in si želijo po dolgih poteh okoli sveta iz avtomobila stopiti sveži.

S štirikolesnim pogonom se ne ustraši nobenega

Tako, kot neustrašni Marco Polo, tudi mercedesov marco polo, opremljen s štirikolesnim pogonom 4Matic, upa obiskati tudi najbolj oddaljene kotičke zemlje. Za malenkost bolj oddaljen od tal bo popotnikom, ki se ne ustavijo na asfaltirani cesti, ponudil dodatno varnost in mirnost. Kot so nam dejali inženirji, so se s štirikolesnognanim razredom V zlahka vozili tudi po poligonih, kjer je kraljeval predvsem brezčasni G.

Tanka, vendar vzmetena postelja je zelo udobna. Foto: Gašper Pirman

Ključne elemente, tudi dvig in spust strehe, se opravlja preko namenskega kontrolnika, ki je nameščen med obema sedežema. Foto: Gašper Pirman