Mercedesova tovarna: Nasmejani Putin dočakal naložbo

Otvoritev je imela znaten pomen za Rusijo, saj predstavlja Mercedesova tovarna po mnogih letih eno prvih naložb tujih avtomobilskih proizvajalcev. Nekoč avtomobilski trg z izjemnim potencialom so pozneje ustavile mednarodne sankcije in razmere na trgu se šele zdaj počasi vzpostavljajo. Lani so v Rusiji prodali 1,8 milijona novih avtomobilov, leta 2016 pa so dosegli desetletno dno – to je 1,4 milijona prodanih vozil.

Mercedese za Ruse bo izdelovalo tisoč zaposlenih

Mercedes-Benz je tovarno odprl v kraju Esipovo, približno 40 kilometrov severozahodno od Moskve. Na otvoritvi tovarne je spregovoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je napovedal proizvodnjo 25 tisoč vozil na leto in skoraj tisoč zaposlenih ljudi.

Naložba v tovarno, za katero so temeljni kamen postavili pred dvema letoma, je znašala več kot 250 milijonov evrov.

Mercedes-Benz bo v novi tovarni izdeloval vozila razreda E za ruski trg, nato pa bodo začeli tudi s proizvodnjo športnih terencev.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz