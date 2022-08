Zastoji pred predorom Karavanke, pred Šentiljem in na meji s Hrvaško

Na slovenskih cestah je tudi danes povečan promet, na mejnih prehodih s Hrvaško, na štajerski avtocesti pred Šentiljem in pred predorom Karavanke proti Avstriji pa so zastoji. Pred predorom Karavanke je kolona čakajočih vozil trenutno dolga pet kilometrov, zastoj sega mimo priključka Jesenice zahod.

Na prometno-informacijskem centru za državne ceste zato proti Kranjski Gori priporočajo priključek Jesenice vzhod. Na avstrijski strani pa je pred predorom Karavanke proti Sloveniji zastoj dolg en kilometer, predor občasno zaradi varnosti zapirajo.

Na štajerski avtocesti je pred Šentiljem proti Avstriji zastoj trenutno dolg 1,5 kilometra, zastoji pa so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici ter na cesti Šmarje-Koper.

Stanje na cestah:

Na meji s Hrvaško so čakalne dobe na mejnih prehodih Metlika, Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Gruškovje, Starod, Rakitovec, Obrežje in Jelšane.

Najdlje osebna vozila čakajo za vstop v Slovenijo na prehodih Dragonja in Sečovlje, in sicer od ene do dveh ur, do ene ure čakajo na Starodu in Sočergi. Drugje so čakalne dobe do 30 minut.

Mejni prehodi:

Ponekod vozniki osebnih vozil čakajo tudi za izstop iz države, najdlje na prehodu Jelšane, in sicer do ene ure. Na Obrežju je čakalna doba tudi za avtobuse, in sicer ti za vstop v Slovenijo čakajo do ene ure, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.