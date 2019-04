Meritve hitrosti: To je voznik, ki je najbolj "divjal"

Nekateri so kljub nadzoru hitrosti s svojo neodgovorno vožnjo resno ogrožali svoja življenja in življenja drugih udeležencev. Policistom je uspelo ujeti voznika, ki je v naselju vozil skoraj 130 kilometrov na uro, drugemu pa so na avtocesti namerili nekaj manj kot 200 kilometrov na uro povprečne hitrosti, navaja generalna policijska postaja (GPU).

Sto voznikov so zaradi manjše prekoračitve hitrosti le opozorili, 446 so na kraju izdali plačilni nalog. 93 tujim voznikom je bila izrečena globa, ki so jo plačali na kraju. Zoper dva voznika so podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, 221 voznikom pa so po pošti poslali plačilni nalog oziroma obvestilo o prekoračitvi hitrosti.

Čeprav so bile aktivnosti napovedane, objavljene pa so bile tudi lokacije meritev, so policisti obravnavali nekaj višjih prekoračitev hitrosti. Največ prekoračitev so ugotovili v naseljih, na cestah zunaj naselja so ujeli 166 voznikov, ki so vozili s prekoračeno hitrostjo, na avtocesti pa 112, poroča GPU.