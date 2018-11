Največ vinjenih voznikov v Ljubljani, najmanj v Kranju

Od 11.100 alkotestov, ki so jih policisti opravili v okviru nacionalne preventivne akcije med 5. in 11. novembrom, jih je bilo pozitivnih 292. Največji delež opitih voznikov so zabeležili na območju Policijske uprave Ljubljana, kjer je bilo pozitivnih 75 od 1898 alkotestov, najnižji delež pa na območju PU Kranj.

Policisti so sicer v okviru akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi začasno odvzeli 250 vozniških dovoljenj, pridržali pa so osem voznikov.

Pred dnevom spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga zaznamujemo v nedeljo, se sicer vrstijo pozivi k varni udeležbi v prometu. V Zavodu Varna pot so v dopisu ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek pred dnevi predlagali spremembo zakonodaje, po kateri bi se prisotnost alkohola pri vozniku opredelila kot primarni vzrok nastanka prometne nesreče.

V sredo pa so se na novinarski konferenci ponovno zavzeli za okrepitev naporov na poti do uresničitve projekta Vizija nič, ki si prizadeva za nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah v Sloveniji. Slovenske ceste so sicer letos doslej terjale 86 smrtnih žrtev, kar je manj kot v enakem obdobju lani.

Tabela s podatki o številu odrejenih in pozitivnih alkotestov ter deležem pozitivnih alkotestov po policijskih upravah: