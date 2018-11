Policisti odvzeli kar 250 vozniških dovoljenj

Policisti so pretekli teden v okviru nacionalne preventivne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu opravili 11.100 alkotestov, od teh je bilo pozitivnih 292. Začasno so odvzeli 250 vozniških dovoljenj, pridržanih pa je bilo osem voznikov, so sporočili s policije.

Akcija je potekala od 5. do 11. novembra, v tem času pa so policisti in občinski redarji pri voznikih preverjali njihovo psihofizično stanje in izvajali številne preventivne aktivnosti.

Od 11.100 odrejenih alkotestov jih je bilo pozitivnih 292. Med njimi sta imela 202 voznika do 0,52 (dovoljena meja je 0,24 mg/l), 90 voznikov pa nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Foto: Vid Libnik Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v času akcije odredili 420 alkotestov, od katerih je bilo pozitivnih 12. Na področju PU Nova Gorica so v okviru akcije ob koncu tedna odredili 143 preizkusov, od katerih sta bila pozitivna dva. Pomurski policisti so odredili 372 preizkusov, pri čemer je bilo pozitivnih 19. Najvišjo koncentracijo alkohola so izmerili pri vozniku osebnega avtomobila, ki je imel 0,98 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Glavni namen akcije je bil opozoriti, da alkohol, droge ali druge psihoaktivne snovi poslabšajo psihofizične sposobnosti za varno sodelovanje v prometu, ter spodbuditi ljudi k ničelni toleranci do omenjenih snovi v prometu.