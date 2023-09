Previdno: na dolenjski avtocesti voznik vozi v napačno smer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dolenjski avtocesti vozite previdno med Brežicami in Novim mestom. Tam so namreč opazili voznika, ki vozi v napačno smer. Ogroženi so vozniki, ki peljejo proti Ljubljani, je zapisano na spletni strani prometno-informacijskega centra.