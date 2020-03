Poziv vsem voznikom: V času novega koronavirusa še bolj previdno

Pretekli konec tedna sta na slovenskih cestah življenje izgubila kolesar in voznik motornega kolesa, poleg tega pa so zdravstveni delavci oskrbeli tri težje in 17 lažjih telesnih poškodb, ki so bile posledice prometnih nesreč. Agencija za varnost prometa (AVP) in Policija zato pozivata k solidarnosti do zdravstvenih delavcev tako, da vsi, ki se odpravijo na neodložljivo pot, dosledno spoštujejo prometne predpise in se dodatno ne izpostavljajo tveganjem in nevarnostim v prometu.

Hkrati pozivata tudi k doslednemu spoštovanju novega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja zunaj občin.

"Lepo vreme je konec tedna kljub trenutnim razmeram na slovenske ceste privabilo večje število udeležencev v prometu. Zaradi ugodnih vremenskih razmer in večje pretočnosti cest nekateri vozniki lahko precenjujejo svoje sposobnosti, vozijo hitreje in bolj agresivno, udeleženci v prometu pa so ob manjši gostoti prometa lahko manj pazljivi in previdni. Obenem so zaradi trenutne vsesplošne situacije posamezniki lahko manj zbrani, opustijo nekatere previdnostne navade ali so ohlapnejši pri spoštovanju prometnih predpisov," so zapisali v skupnem pozivu javnosti.

Pretekli konec tedna skupno 76 nesreč, dve s smrtnim izidom

V petek, soboto in nedeljo se je zgodilo 76 prometnih nesreč, od katerih sta se dve končali s smrtnim izidom, tri s hudo telesno poškodbo ter 12 z lahko telesno poškodbo.

Nekateri vozniki se ne zavedajo, da je dovolj zgolj trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša napaka," so zapisali v AVP in na Policiji. Foto: Gašper Pirman

"Posamezni vozniki hitrosti in načina vožnje žal še vedno ne prilagodijo sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora. Pozabljajo, da promet in cesta napak ne oproščata. Ne zavedajo se, da je dovolj zgolj trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša napaka," so zapisali.

AVP in Policija pozivata vse, ki se odpravljajo na nujno pot, k najvišji meri previdnosti in doslednemu spoštovanju prometnih predpisov in razmer na cesti. "V teh časih je samozaščitno delovanje nujno," poudarjajo.

"Ne obremenjujmo zdravstvenega sistema in bolnišničnih kapacitet s posledicami tveganih in nepremišljenih odločitev, z neprilagojeno in neprevidno vožnjo," sporoča AVP. Foto: Agencija za varnost prometa Poziv Agencije za varnost prometa



"Vse udeležence v prometu, ki se morajo odpraviti na nujno pot, pozivamo k doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. Ne obremenjujmo zdravstvenega sistema in bolnišničnih kapacitet s posledicami tveganih in nepremišljenih odločitev, z neprilagojeno in neprevidno vožnjo. Naj vas ne zavedejo prazne in bolj pretočne ceste, ki marsikoga lahko zvabijo k prehitri ali tvegani vožnji. Voznike pozivamo k zbrani, trezni, strpni, umirjeni vožnji in dosledni uporabi varnostnega pasu, ki velja za vse potnike v vozilu. Letos sta od 10 umrlih voznikov osebnih avtomobilov le dva umrla uporabljala varnostni pas. Obenem pa skupaj s Policijo pozivamo, naj prebivalci dosledno spoštujejo vse ukrepe iz odlokov za zajezitev širjenja epidemije." "Vse udeležence v prometu, ki se morajo odpraviti na nujno pot, pozivamo k doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. Ne obremenjujmo zdravstvenega sistema in bolnišničnih kapacitet s posledicami tveganih in nepremišljenih odločitev, z neprilagojeno in neprevidno vožnjo. Naj vas ne zavedejo prazne in bolj pretočne ceste, ki marsikoga lahko zvabijo k prehitri ali tvegani vožnji. Voznike pozivamo k zbrani, trezni, strpni, umirjeni vožnji in dosledni uporabi varnostnega pasu, ki velja za vse potnike v vozilu. Letos sta od 10 umrlih voznikov osebnih avtomobilov le dva umrla uporabljala varnostni pas. Obenem pa skupaj s Policijo pozivamo, naj prebivalci dosledno spoštujejo vse ukrepe iz odlokov za zajezitev širjenja epidemije."

"Od našega ravnanja ni odvisna le naša varnost, temveč tudi varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Na cesti odločajo stotinke sekunde," sporoča Policija. Foto: Policija Poziv Policije



"Da se v prihodnje ne bi ponovile prometne nesreče, kot smo jim bili priča zadnje dni, policija vse udeležence v prometu ponovno poziva, naj spoštujejo prometne predpise, še posebej omejitve hitrosti. Varno do cilja nas lahko pripelje zgolj defenzivna vožnja. Med vožnjo moramo biti zbrani, trezni in pozorni na dogajanje na in ob cesti, da lahko predvidimo dogajanje in ravnanja drugih, njihove morebitne napake, ter se nanje pravočasno odzovemo. Na cesti nismo sami! Bolj izpostavljene skupine udeležencev, kot so kolesarji, vozniki štirikolesnikov, motornih koles, posebnih prevoznih sredstev (uporabniki skirojev, rolerjev, rolk …) pozivamo k dosledni uporabi zaščitnih sredstev. Izogibajte se ravnanjem, ki povečujejo tveganje za nastanek poškodb. Od našega ravnanja ni odvisna le naša varnost, temveč tudi varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Na cesti odločajo stotinke sekunde! Obnašajmo se odgovorno, še posebej zdaj in v teh razmerah." "Da se v prihodnje ne bi ponovile prometne nesreče, kot smo jim bili priča zadnje dni, policija vse udeležence v prometu ponovno poziva, naj spoštujejo prometne predpise, še posebej omejitve hitrosti. Varno do cilja nas lahko pripelje zgolj defenzivna vožnja. Med vožnjo moramo biti zbrani, trezni in pozorni na dogajanje na in ob cesti, da lahko predvidimo dogajanje in ravnanja drugih, njihove morebitne napake, ter se nanje pravočasno odzovemo. Na cesti nismo sami! Bolj izpostavljene skupine udeležencev, kot so kolesarji, vozniki štirikolesnikov, motornih koles, posebnih prevoznih sredstev (uporabniki skirojev, rolerjev, rolk …) pozivamo k dosledni uporabi zaščitnih sredstev. Izogibajte se ravnanjem, ki povečujejo tveganje za nastanek poškodb. Od našega ravnanja ni odvisna le naša varnost, temveč tudi varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Na cesti odločajo stotinke sekunde! Obnašajmo se odgovorno, še posebej zdaj in v teh razmerah."

Letos izstopajo vozniki brez pripetega pasu

Kot sporočajo, letos izstopa problematika neuporabe varnostnega pasu, saj sta le dva umrla voznika od skupno desetih v času prometne nesreče uporabljala varnostni pas.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog je letos umrlo že pet oseb – vsi umrli so bili tudi povzročitelji prometne nesreče.

Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom je bila vožnja po nepravilni strani oziroma napačna smer vožnje, in sicer v kar osmih primerih (57 odstotkov). Povzročitelji prometnih nesreč so nenadoma zavili na nasprotno smerno vozišče, kar je lahko tudi posledica pomanjkanje koncentracije in pozornosti voznikov, uporabe mobilnega telefona ali utrujenosti, še pišejo v pozivu.

