Nesreča na primorki: avtocesta zaprta v obe smeri

Primorska avtocesta med razcepom Nanos in Razdrtim je zaradi prevrnjenega tovornjaka že od okoli 1.30 zaprta v obe smeri. Obvoz za vsa vozila je urejen po vzporedni regionalni cesti Senožeče-Razdrto. Kot so za STA pojasnili v Prometno-informacijskem centru za državne ceste, bo avtocesta predvidoma zaprta še nekaj ur.

Kot piše na spletni strani centra za obveščanje, se je ponoči okoli 1.30 na primorski avtocesti med izvozom Razdrto in razcepom Nanos prevrnil tovornjak in prebil zaščitno ograjo. Postojnski prostovoljni gasilci so zavarovali kraj nesreče ter s tehničnim posegom rešili dve osebi. Reševalci so ju odpeljali v ljubljanski klinični center.

V prometno-informacijskem centru so še pojasnili, da je zaradi odstranjevanja posledic burje zaprta tudi vipavska hitra cesta med priključkom Selo in razcepom Nanos v obe smeri. Burja se je sicer začela umirjati.