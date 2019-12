Previdno: smrtna nevarnost na avtocestah #video

Zaradi spuščanja temperatur in vse pogostejših padavin v zimskem času policisti znova opozarjajo na previdnost v prometu. Že jutri bomo deležni prve pošiljke snega, kar pomeni, da je mogoča poledica. Kot pojasnjujejo policisti, sta v takšnem vremenu temeljna pogoja za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema vozila in večja previdnost. Na to, kaj se lahko zgodi, če ne očistimo vozila, preden se vključimo v promet, so z objavo posnetka želeli opozoriti policisti. Posnetek namreč prikazuje, kako se je s tovornega vozila odlomil večji kos ledu in pristal na vozilu za njim.

"Preden spelješ, očisti led s strehe vozila, da se ne bo raztresal na cesto, v ljudi in druga vozila," na svoji strani na Facebooku pozivajo s Policijske uprave Kranj.

Globa za takšno nevarnost znaša 200 evrov

Na kranjski policijski upravi ob tem poudarjajo, da je čistost vozil in stekel obvezna za vsa vozila, ki so udeležena v prometu. Kot izpostavljajo, je čiščenje vozil in stekel vedno treba opraviti še pred začetkom vožnje.

Globa za omenjeni prekršek znaša 200 evrov, v primeru posledice v obliki hujših poškodb pri udeležencih pa kršitev lahko predstavlja tudi kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa, so dodali na Policijski upravi Kranj.

Priporočila za vožnjo v zimskih razmerah in pozimi



"Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in predpisano opremljeno," je zapisano na spletni strani Generalne policijske uprave.



- Hitrost vozila zmanjšajte in jo prilagodite razmeram ter stanju vozišča.



- Povečajte varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, ki vozi pred vami.



- Zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko.



- Ne spreminjajte smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje.



- Zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila.



- Vozite čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti.



- Posebej bodite pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica.



- Računajte na daljši čas potovanja, zato se od doma odpravite prej kot običajno.



- Med vožnjo bodite zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah so še posebej pomembne vozniška kultura, etika in solidarnost.



- Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla in poskrbite, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi.