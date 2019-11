"Tole bi spadalo v rubriko Saj ni res, pa je ..." #video

Te dni se je na družbenem omrežju Facebook v skupini V živo s slovenskih cest pojavil zapis voznika, ki je ob nujni intervenciji sredi avtocestnega zastoja svoje vozilo premaknil v skrajno desno, zato da naredi reševalni pas. Njegovemu početju je sledilo še več vozil. Ko je mimo pripeljal uslužbenec Darsa, je zahteval od voznikov, da svoja vozila z odstavnega pasu odmaknejo. "Ker se mu nismo umaknili, je začel vpiti, nas fotografirati in groziti, da bomo dobili položnice," je med drugim še zapisal. Na Dars smo zato naslovili vprašanje, ali je v tem primeru šlo za prekršek s strani Darsovega uslužbenca ali voznikov, ki so z odmikom v desno naredili prostor za reševalni pas.

"Tole bi sicer spadalo v rubriko Saj ni res, pa je ..." Tako se začne zapis voznika, ki je prejšnji četrtek v popoldanski prometni konici na severni ljubljanski obvoznici zapeljal na skrajen desni vozni pas, zato da je naredil prevozen reševalni pas za intervencijsko vozilo. Kot je še dejal, je njegovemu početju sledilo še nekaj drugih avtomobilov.

Pripeljal po intervencijskem pasu

"Ko se tako počasi premikamo že vsaj 15 minut, se od nekje po skrajnem desnem (odstavnem) pasu pripelje vozilo Darsa ter nam s trobljenjem, 'žmiganjem' in mahanjem kaže, naj se umaknemo na levo, in to kljub temu, da je bil ustvarjen soliden reševalni pas. Ker se mu nismo umaknili, je (voznik) skočil iz vozila in začel vpiti na nas, nas fotografirati in groziti, da bomo vsi dobili položnice. Ko so mu tudi ostali rekli, naj gre po sredini, je rekel, da je on zakon in da se bo vozil, kjer mu ustreza," dogodek opisuje voznik.

Na Dars smo zato naslovili vprašanje, kdo je v tem primeru storil prometni prekršek. Vozila, ki so se v času intervencije umaknila na skrajno desno oziroma levo in ustvarila prevozen reševalni pas, ali Darsovo intervencijsko vozilo, ki je pripeljalo po odstavnem pasu.

Kot veleva Zakon o pravilih cestnega prometa, morajo vozniki v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil.

"Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas," še veleva 30. člen Zakona o pravilih cestnega prometa.

Tudi v času zastoja mora biti med kolonama vozil na prehitevalnem pasu dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil, ki so opremljena z modro ali rumeno lučjo. Te pa med drugim vključujejo reševalna vozila, gasilce, policijo, izvajalca rednega vzdrževanja in inšpekcijske službe.

Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti je 200 evrov.

Ali Slovenci spoštujemo prometni bonton?

Grozil, nato odpeljal naprej

Kot so nam pojasnili na Darsu, so z omenjenim primerom seznanjeni, a vsaj po dozdajšnjih pogovorih vodje avtocestne vzdrževalne baze Ljubljana s sodelavci opisanega dejanja (še) ne morejo potrditi.

Dodali so, da imajo pri intervencijah težave z dostopom do lokacij izrednih dogodkov. "Vendar imajo zaposleni izrecno navodilo, da naj za dostop uporabljajo reševalni pas, ne odstavnega – še posebej ne na severni ljubljanski obvoznici, kjer so priključki pogosti in na njih (tudi) stoječa vozila zaradi vključevanja v glavni prometni tok."

Poudarili so še, da je usmerjanje oziroma umikanje vozil na reševalni pas, da bi zagotovili prost dostop do odstavnega pasu, nesprejemljivo in v nasprotju z določili zakona o pravilih cestnega prometa. "Pri zagotavljanju reševalnega pasu so sprejemljiva vsa strpna in dostojna navodila voznikom, da tudi vzdrževalcem zagotovijo kar najmanj oviran dostop," so nam še odgovorili.

"Dostop do kraja nesreče po odstavnem pasu ni pravilo, lahko pa se je v preteklosti že zgodilo v posameznih primerih, tako s strani naših vzdrževalcev kot na primer policistov. Lahko v primeru, da je bil dostop do kraja nesreče razmeroma kmalu po uvozu na avtocesto prek določenega priključka, lahko pa so tudi opravljali redni pregled avtoceste po odstavnem pasu, ko jim je bilo sporočeno, da se je na primer v nadaljevanju zgodila nesreča ipd. Ampak - kot rečeno - to je prej izjema kot pravilo, odvisno od posameznega primera nesreče, zagotovo je bil cilj glede na dane razmere čim prej prispeti na kraj dogodka in zavarovati območje," so še povedali na Darsu.

V tem primeru je sicer težko presoditi, kdo ima prav, saj ni povsem znano, zakaj je voznik Darsa sploh pripeljal po odstavnem pasu, a glede na znana dejstva so se vozniki pravilno razvrstili. Kot je voznik še zapisal na družbenem omrežju Facebook, se je Darsov uslužbenec po nekaj grožnjah in zmerjanju usedel nazaj v vozilo ter odpeljal naprej.

Na Darsu neprimernega obnašanja svojega zaposlenega ne morejo potrditi, so nam povedali. "Vodje na sestankih s sodelavci, vzdrževalci avtocest vseskozi poudarjajo, da je edina sprejemljiva profesionalna in spoštljiva komunikacija z uporabniki avtocest, kar pa v marsikaterem primeru žal ne velja v obratni smeri."