Nazoren prikaz: slovenska izboljšava za prometne znake #video

''Svetlobni plašč za na drog prometnega znaka smo razvijali približno leto dni in pred dvema letoma začeli dolgotrajno borbo z državo in vpisom v pravilnik o prometni signalizaciji. Pred malce več kot štirinajstimi dnevi nam je uspelo na podlagi priporočil lokalnih skupnosti o znatnem izboljšanju vidljivosti prehodov za pešce in povečanju varnosti doseči, da je uporaba svetlobnega plašča zdaj zapisana v pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,'' je dejal Bojan Grnjak, vodja razvoja pri podjetju.

Pilotni projekt v dvanajstih mestih

Za svetlobni odbojnik so se kot prvi odločili v mestih Slovenj Gradec , Ravne na Koroškem, Mežica, Velenje, Laško, Lenart, Ptuj, Maribor, Litija, Grosuplje, Novo mesto in Murska Sobota, kjer so s strani udeležencev v prometu prejeli samo pozitivne odzive.

Pri Mestni občini Novo mesto so zapisali: ''10-kraki odsevni plašč za drogove vertikalne prometne signalizacije smo postavili na sedmih lokacijah prehodov za pešce. Označili smo nekatere slabše zaznavne lokacije prehodov in dva prehoda v neposredni bližini osnovnih šol. S strani udeležencev v prometu smo prejeli pozitivne odzive na izvedeni ukrep, predvsem pa vprašanja, ali nameravamo na ta način opremiti več ali celo vse prehode.''

Dodatek Pravilnika o prometni signalizaciji v Sloveniji, ki so ga sprejeli 21. oktobra letos, ni prinesel velikih novosti. Kot največjo novost bi lahko označili nov prometni znak za obvezno obračanje (izpeljanka znaka za obvezno smer).



Pravilnik sicer predvideva še dodatne prometne znake: pri obvezni smeri sta dodana tudi znaka za obvezno obračanje, znakoma za enosmerno cesto je dodana zrcalna različica, pri znaku za konec območja parkiranja pa je spremenjena osnovna barva, s čimer je znak barvno prilagojen ostalim znakom, ki označujejo konec con oziroma območij.



Določeni sta tudi oblika in namestitev luči na stalnem prometnem znaku in znaku z notranjo osvetlitvijo, predpisani pa so še tehnični pogoji glede delovanja luči, ki znak poudarjajo. Spremenjen pravilnik opredeljuje tudi označevanje polnilnic za električna vozila – dopolnjena je rešitev s horizontalno signalizacijo v primerih, ko finalna obdelava površine ne dopušča izvedbe talne označbe.



Po dveh letih truda so na ministrstvu dovolili uporabo tudi svetlobnih odsevnikov za drog prometnih znakov. Kot piše v pravilniku, se od sprejetja poudarjanje znakov lahko izvede tudi z ločnim odsevnikom z belo-modrimi polji premera 160 mm kot obloga nosilnega droga prometnega znaka. Višina odsevnika je določena med 120 in 150 centimetri, višina posameznega polja pa je omejena na 30 centimetrov. Odsevnik se mora s svojim zgornjim robom dotikati spodnjega roba prometnega znaka. Razred svetlobne odbojnosti odsevnika mora biti najmanj razred nižji kot pri prometnem znaku.

Ideja in izvedba plod slovenskega znanja

Tako ideja kot tudi razvoj in končna izvedba sta plod slovenskega znanja. V Slovenj Gradcu poteka tudi proizvodnja, kjer svetlobni odbojnik dodatno zaščitijo z protigrafitno folijo. Ta omogoča preprosto čiščenje s krpo tudi v primerih, ko znak porišejo s flomastri ali razpršili.

Ker ima plašč 10-kotno obliko, se ga lahko namesti na praktično vsak drog. Zaradi 360-stopinjske vidnosti se izboljša vidljivost, vozniki pa lažje ocenijo tudi širino prehoda za pešce.