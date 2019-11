Predlog novih prometnih znakov: jih potrebuje tudi Slovenija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je ob zadnjih popravkih slovenski pravilnik o prometni signalizaciji dobil le manjše popravke in dodatke, so s prometnimi znaki v Nemčiji že bolj napredni. Prometni znaki obenem kažejo tudi na višjo raven razvite infrastrukture za različne tipe mobilnosti.

Nekateri novi prometni znaki, ki jih predvideva novela nemškega prometnega ministra. Foto: BMVI

Pred dnevi smo pisali o dodatku Pravilnika o prometni signalizaciji v Sloveniji, kjer bi kot največjo novost lahko označili nov prometni znak za obvezno obračanje (izpeljanka znaka za obvezno smer). Novosti pa predstavljajo tudi v Nemčiji in tam so novosti bolj izrazite. To je predlog novele zakona s strani nemškega prometnega ministra Andreasa Scheuerja, ki ga morajo sicer potrditi še zvezne dežele.

Več tipov kolesarskih stez, z avtomobili tudi po pasovih za avtobuse

Nemci bodo tako dobili prometni znak, ki avtomobilom prepoveduje prehitevanje enoslednih vozil (motoristi, kolesarji …), prav tako bodo s prometnimi znaki tudi določili kolesarske "avtoceste". Te bodo namenjene le kolesarjem, ki se bodo tam lahko peljali hitreje oziroma nemoteno od drugih uporabnikov kolesarskih stez (električni skiroji, rolke, rolerji …).

Pomembna novost je dovoljenje avtomobilov za uporabo avtobusnih voznih pasov, a le v primeru vsaj treh potnikov v avtomobilu. To možnost bo dovoljeval tudi posebni prometni znak.

Nemci bodo obenem zaostrili tudi kazni za določene prometne prekrške. Kdor bo izrabil reševalni pas, bo dobil od 200 do 300 evrov kazni, dve kazenski točki in po novem tudi enomesečno prepoved vožnje avtomobila.

Ta prometni znak v mestu dovoljuje uporabo pasov za avtobuse, če so v avtomobilu vsaj trije potniki. Foto: BMVI

Ta nov prometni znak označuje parkirna mesta za avtomobile iz sistemov souporabe oziroma car sharinga. To oznako lahko prikažejo tudi talno. Foto: BMVI

Prometni znak za tako imenovano hitro kolesarsko stezo. Tu je dovoljena le uporaba koles in elektronsko gnanih posebnih vozil, na primer električnih skirojev. Foto: BMVI

Ta prometni znak na nevarnih mestih avtomobilom prepoveduje prehitevanje kolesarjev in motoristov. Foto: BMVI

Pred semaforjem je kolesarjem dovoljeno zaviti desno pri rdeči luči. Obvezno pa se morajo ustaviti in preveriti, ali je pot prosta. Foto: BMVI

Prometni znak, ki označuje kolesarje - dostavljavce. Foto: BMVI