Prometni znaki v Sloveniji: to so tri novosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prometni znak za obvezno obračanje Najodmevnejša dopolnitev Pravilnika o prometni signalizaciji je sicer možnost silhuete ženskega lika na semaforjih. Mogoča bo tudi kombinacija ženskega in moškega lika.

"S spremembo zgolj dajemo možnost, da poleg silhuete v hlačah lahko uporabimo tudi žensko silhueto oziroma silhueto v krilu. Časi, ko smo bile ženske obsojene na slabši položaj v družbi, bi morali biti namreč davno za nami. Če je takšna sprememba pravilnika moteča, se lahko vprašamo, kakšna je naša slovenska družba. Kot ministrica pa se bom vsekakor zavzemala, da v bodoče na državnih cestah postavimo tudi nekaj takšnih znakov, ki jih sprememba omogoča," je o spremembah spregovorila ministrica Alenka Bratušek.

Konec območja parkiranja: prej na modri podlagi, zdaj na črno-beli. S tem se znak barvno poenoti s podobnimi oznakami za konec območij.

Prometni znak za enosmerno ulico je dobil tudi zrcalno sliko.

V pravilnik tudi tri nadgradnje znakov

To pa vendarle ni edina novost. Pravilnik predvideva še dodatne prometne znake: pri obvezni smeri sta dodana tudi znaka za obvezno obračanje, znakoma za enosmerno cesto je dodana zrcalna različica, pri znaku za konec območja parkiranja pa je spremenjena osnovna barva, s čimer je znak barvno prilagojen preostalim znakom, ki označujejo konec con oziroma območij.

Določeni sta tudi oblika in namestitev luči na stalnem prometnem znaku in znaku z notranjo osvetlitvijo, predpisani pa so še tehnični pogoji glede delovanja luči, ki znak poudarjajo.

Spremenjen pravilnik opredeljuje tudi označevanje polnilnic za električna vozila - dopolnjena je rešitev s horizontalno signalizacijo v primerih, ko finalna obdelava površine ne dopušča izvedbe talne označbe.