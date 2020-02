S tem preprostim trikom so zmedli Teslin avtopilot

Foto: McAffe

Nekaj centimetrov črnega lepilnega traku je dovolj, da so hekerji pretentali prvo generacijo Teslinega avtopilota. Hekerji, zaposleni v podjetju McAffe, ki je poznan po svojem antivirusnem programu, so sicer poskušali sistem pretentati na več načinov. Pripravili so tri različne table, a kamere je uspelo zmesti le skrajno desnemu znaku (na fotografiji zgoraj).

Tesla za delno avtonomno vožnjo uporablja izključno kamere, ki opazujejo okolico in prilagajajo delovanje vozila glede na razmere zunaj. Foto: Gregor Pavšič Takšne kamere vgrajene v več kot 40 milijonov avtomobilov

Kamere proizvajalca MobilEye so vgrajene v več kot 40 milijonov avtomobilov, med njimi je tudi Teslin model S prve generacije. Pri McAffeju so tako prometni znak malenkostno spremenili, človeški voznik pa bi omejitev hitrosti prepoznal brez težav.

Povsem drugače je pri kameri, ki zaradi nižje resolucije ni bila zmožna razbrati nekoliko podaljšane črte v sredini črke tri. Številko tri je sistem zamenjal za številko osem in pospešil do hitrosti 85 milj na uro, čeprav je bila omejitev 35 milj na uro.

Da so avtonomni sistemi primerni za uporabo le ob nadzoru voznika in še to za določen čas (večina proizvajalcev v Evropi njegovo delovanje omejuje na dvajset sekund), lepo prikazujejo številni zapleti iz prakse. Zgornji je le eden izmed mnogih, tudi sami pa opažamo njihove pomanjkljivosti na cesti. Mercedesov najnovejši GLE je namreč pomotoma prebral znake, namenjene opozarjanju voznikov na hitrost vožnje v primeru megle. Tako je na avtocesti pri hitrosti 130 kilometrov na uro povsem samodejno in nepričakovano zaviral do ''omejitve'' 50 kilometrov na uro.

Dobljene podatke so pred javno objavo poslali Tesli

Pri McAffeju so potrdili, da so dobljene rezultate 27. septembra poslali Tesli oziroma podjetju MobilEye 3. oktobra lani. Pri obeh so pokazali nekaj zanimanja za dobljene rezultate in se zahvalili za rezultate raziskave, a do zdaj niso naredili ničesar, da bi izboljšali sistem prve generacije avtopilota. Pri MobilEye so dodali le, da so kamere na novejših avtomobilih boljše in teh težav ne bi smelo biti.