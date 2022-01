Prometni znak, ki je zmedel Nemce. Ga poznate?

Prometni znak, ki so ga postavili v eno izmed izjemno ozkih ulic Böblinger Straße/Kaltentaler v Stuttgartu, prepoveduje prehitevanje kolesarjev in motoristov.

In #Stuttgart gibt es seit heute ein neues #Verkehrszeichen, das vor allem dem Schutz von Radfahrenden dient. Das #Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen kommt ab sofort an Engstellen in der Böblinger Straße & Kaltentaler Abfahrt zum Einsatz. ℹ️https://t.co/C7Hg7RJqAR pic.twitter.com/idCSUlJrM0 — Stadt Stuttgart (@stuttgart_stadt) January 14, 2022

Širina prometnega pasu je namreč na ulici različna in vozilom ne omogoča minimalne bočne razdalje pri prehitevanju, ki mora biti 1,5 metra.

Ker vozniki osebnih vozil kolesarjev in motoristov pogosto ne morejo prehitevati na predpisani razdalji ali pa napačno ocenijo razmere na cesti, je prepoved prehitevanja zdaj jasno določena z novim znakom, ki je zmedel marsikaterega Nemca.

Kazen za nespoštovanje prepovedi je po novem 70 evrov.

Ta prometni znak pa ni prvi, ki so ga postavili v Nemčiji, poznajo ga že v Frankfurtu in Mainzu, kjer voznikom ni treba več razmišljati, ali lahko varno prehitijo kolesarje in motoriste, saj jim znak to izrecno prepoveduje.

V praksi znak seveda tudi pomeni, da morajo motoristi voziti za kolesarji.