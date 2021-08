Znova dolga kolona pred predorom Karavanke

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Slovenski Javornik-Jesenice-Hrušica.

Kolone tudi za prestop meje

Vozniki osebnih vozil pri vstopu v državo na mejnih prehodih Dragonja in Gruškovje čakajo več kot dve uri, na Obrežju eno uro in 30 minut, na Sečovljah pa do dve uri. Pri izstopu iz države je čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje do 30 minut, na mejnem prehodu Starod pa do dve uri.