Na slovenskih cestah že kaos: na Vinici za izstop čakajo več kot 4 ure

Policisti so že včeraj opozorili na povečan promet ta vikend in na mejne prehode poslali dodatne policiste. A tudi to ni dovolj, naval turistov na slovenske meje je prevelik in že zjutraj nastajajo dolge čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško. Trenutno je najhuje na mejnem prehodu Vinica, kjer je čakalna doba za izstop iz Slovenije že štiri ure.

Štirikilometrska kolona je trenutno na gorenjski avtocesti v smeri Karavank in se še povečuje. Iz smeri Avstrije je kolona še daljša in je trenutno dolga osem kilometrov. Zaradi zastojev sta zaprta uvoz Lipce za smer Karavanke in uvoz Hrušica za isto smer - v smeri Ljubljane je priključek odprt.

Na Jelšanah, Obrežju in Starodu za izstop že več kot dve uri čakanja

Promet je močno povečan na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Daljše čakalne dobe so tako pri vstopu kot izstopu tudi več kot dve uri. Čeprav se bo število vozil še povečevalo, se trenutno za izstop iz Slovenije v Hrvaško na mejnih prehodih Jelšane, Starod, Metlika in Obrežje čaka že več kot dve uri. Tudi na prehodih Gruškovje in Most na Kolpi se čaka vsaj eno uro, na drugih prehodih se po podatkih portala promet.si čaka približno pol ure.

Vse daljše čakalne dobe za vstop v Slovenijo

Tudi potniki, ki se vračajo domov v Slovenijo ali pa bodo le potovali skozi naše ozemlje, bodo na mejnih prehodih za vstop v državo največ čakali na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Gruškovje in Sočerga. Čakalni čas je tam po trenutnih podatkih dve uri. Potniki bodo na Obrežju, Jelšanah in Starodu čakali do ene ure.