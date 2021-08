Dolga čakanja pred predorom Karavanke in skoraj vsemi hrvaškimi mejnimi prehodi

Več kot dve uri se že v zgodnjih popoldanskih urah za vstop v Slovenijo čaka na mejnih prehodih Dragonja (Kaštel) in Sečovlje (Plovanije), kjer je do ene ure čakalne dobe tudi za izstop iz Slovenije. Približno dve uri pa na mejnih prehodih Obrežje (Bregana), Gruškovje (Macelj) in Jelšane (Rupa), poroča Prometnoinformacijski center. Mejni prehod Žuniči (Prilišće) je že od sobote zjutraj zaprt zaradi izpada računalniške infrastrukture hrvaške mejne kontrole, promet se preusmerja na okoliške mejne prehode, kjer so daljše čakalne dobe.

Najmanj pol ure, večinoma pa tudi eno uro in več, se čaka tudi na mejnih prehodih Vinica (Pribanjci), Sočerga (Požane), Rogatec (Hum na Sutli), Dobovec (Lupinjak), Starod (Pasjak), Metlika (Jurovski Brod).

Na mejnem prehodu Obrežje (Bregana) osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od ene do dveh ur, za izstop pa do 30 minut. Veliko slabše se godi avtobusom, ki tam za vstop v Slovenijo čakajo tri ure.

Na prehodu Gruškovje osebna vozila za vstop čakajo od ene do dveh ur, za izstop do 30 minut. Na cesti do prehoda je kolona vozil dolga en kilometer. Na prehodu Jelšane za vstop čakajo od ene do dveh ur in za izstop do ene ure.

Od petka velja posebna prometna ureditev na območjih mejnih prehodov Sečovlje (Plovanija), Slovenska vas (Bregana naselje), Jelšane (Rupa) in Novokračine (Lipa). Ureditev sproža veliko vroče krvi, saj potniki v tranzitu ne odobravajo vpeljanih omejitev, po drugi strani pa sta prebivalcem ob meji zaradi stoječe pločevine onemogočena normalno življenje ter dostop do njihovih domov, delovnih mest in nepremičnin.

Pred predorom Karavanke večkilometrski zastoj

Pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji trenutno dolg štiri kilometre, zato za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Uvoz na avtocesto v smeri Avstrije je na obeh jeseniških priključkih zaprt, v smeri proti Kranju in Ljubljani omejitev ni.

Tudi v obratni smeri je zastoj pred predorom Karavanke – na avstrijski strani se vrsta vije pet kilometrov. Predor Karavanke zato zaradi varnosti občasno zapirajo.

Pred avtocestnim predorom Karavanke (levo) je na obeh straneh večkilometrski zastoj, zato ga občasno zapirajo (fotografija je simbolična). Foto: Ana Kovač

Gorenjski policisti obveščajo

Iz Policijske uprave Kranj še obveščajo, da je dotok vozil v zastoj pred Karavankami še vedno močan. Obstaja verjetnost, da bo zastoj aktualen tudi še v večernem času, ko se sprosti tovorni promet. Policisti bodo tovorna vozila takrat takoj izločali na vseh mogočih počivališčih na gorenjski avtocesti.

Prvo počivališče bo najverjetneje že Lipce, zatem Radovljica, Voklo in Torovo. Ko bodo počivališča polna, bo tovorni promet v Vodicah preusmerjen v industrijsko cono v Komendi.

V dejavnosti bo vključenih več patrulj, ki bodo tovorni promet sprostile, ko bodo ustvarjeni ustrezni pogoji za nadaljevanje vožnje, so sporočili iz policije in pozvali k upoštevanju ukrepov, ki se bodo sproti prilagajali stanju na cesti. Voznike prosijo, naj spremljajo prometne informacije in se pripravijo na zastoj ter glede na karakteristike svojega vozila in ceste morebiti uporabijo alternativne poti v smeri Avstrije, a ob tem opozarjajo, da mejna prehoda Ljubelj (Loiblpass) in Korensko sedlo (Wurzenpass) nista primerna za tovornjake, večje avtobuse in vozila s prikolicami.