Koprski kriminalisti kazensko ovadili organizatorje lažnih prometnih nesreč

Koprski kriminalisti so sredi julija kazensko ovadili 12 oseb, ki so sodelovale pri lažnih škodnih dogodkih. Trije so te dogodke organizirali in jih omogočili, in sicer s pomočjo še petih osumljenk in štirih osumljencev, fiktivnih lastnikov osebnih avtomobilov, ki so nastopili kot povzročitelji ali udeleženci lažnih prometnih nesreč.

Lažne škodne dogodke so organizirali 34- in 40-letnik iz okolice Kopra ter 48-letnik iz Strunjana, vsi slovenski državljani. S še devetimi osumljenci, ki so jim pri tem pomagali, so utemeljeno osumljeni storitve petih kaznivih dejanj (zavarovalniških) goljufij. Za to je zagroženo od enega do osmih let zapora, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kriminalisti so začeli preiskovanje kaznivih dejanj na podlagi prijave oškodovane zavarovalnice, kriminalistično preiskavo pa je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra.

Pri osumljenih so kriminalisti opravili hišne preiskave in zasegli predmete, listine in elektronske podatke ter ugotovili, da so se združili prav zato, da so goljufali in si pridobili protipravno premoženjsko korist. S tem, ko so v letih 2019 in 2020 pri zavarovalnici vložili odškodninske zahtevke za lažne škodne dogodke in v teh lažnivo navedli kraj in čas prometne nesreče, so zavarovalnici povzročili veliko premoženjsko škodo ter si pridobili protipravno premoženjsko korist v višini približno 52 tisoč evrov, so še navedli na policiji.