S prometnim znakom se je znesel nad svojim avtomobilom

Tole mi je whattsapp prinesel (malo začetka sem moral žal odrezati)

Je pa iz domačih logov 😳 pic.twitter.com/paTQvwGHYK — RobiV (@valentincix) February 26, 2020

Kot so že pred dnevi pojasnili na novogoriški policijski upravi, se je omenjeni moški v ponedeljek zvečer zaradi neprilagojene hitrosti v krožnem križišču zaletel v oljko, nato pa je začel s prometnim znakom razbijati svoj avtomobil. Policisti, ki so prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da voznik, ki se je v nesreči lažje poškodoval, nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Policisti voznika pridržali in mu zasegli vozilo

Moški je prav tako odločno odklonil preizkus alkoholiziranosti in odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Voznik se je ob tem na kraju dogodka nedostojno vedel do policistov in ni upošteval zakonitega ukrepa uradnih oseb, pojasnjujejo na policiji.

Možje v modrem so omenjenega voznika zato pridržali in mu zasegli osebno vozilo, zoper njega pa so podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.