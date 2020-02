V Indiji strmoglavilo Pipistrelovo letalo, umrl pilot #video

Po poročanju India Today je Pipistrelovo ultralahko letalo virus SW 80 garud strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča Patiala. Kot je razvidno iz fotografij na družbenem omrežju Twitter, je letalo po tem, ko je začelo izgubljati višino, strmoglavilo med drevesa. V nesreči je umrl pilot, kopilot pa je ranjen. Predstavniki indijske vojske, v katere lasti je bilo letalo, so napovedali preiskavo dogodka.

Very unfortunate accident:



- NCC microlight aicraft crashes at Patiala soon after take off this afternoon



- Captain GS Cheema declared dead by hospital, Cadet Vipin Yadav of Govt Mahindra College Patiala has got very bad spinal injury.



Prayers 🙏. @DGCAIndia @AviationSafety. pic.twitter.com/XRguwnBOIM