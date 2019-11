Bežal pred policisti: divjo vožnjo je končal na strehi #video

Policisti so želeli zaustaviti voznika renault clia, ki pa je pred policisti bežal in se nato celo prevrnil.

Voznik ni upošteval navodil policistov in kljub temu nadaljeval z vožnjo ter pri tem ogrožal sebe in še druge udeležence v prometu. Ko je nadaljeval z begom po Podutiški cesti iz smeri Ledarske ulice proti Ulici bratov Babnik je pripeljal do semaforiziranega križišča in tudi ignoriral prižgano rdečo luč na semaforju ter zaradi tega povzročil prometno nesrečo.

Ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja

Voznik je pred nesrečo storil več hujših kršitev cestnoprometnih predpisov, prav tako so policisti med ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

»Zaradi številnih hujših kršitev cestnoprometnih predpisov bo obravnavan za sum storitve kaznivega dejanja nevarna vožnja v cestnem prometu. Kljub nevarnemu in nespametnemu ravnanju voznika med udeleženimi v trčenju hujših poškodb k sreči ni bilo,« sporočajo s slovenske policije.