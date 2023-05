Že poznate dve črki, ki spreminjata karakter slovenskih cest?

Kmalu bo tudi na slovenskih cestah mogoče videti vedno več avtomobilov z značko v obliki osemkotnika z dvema inicialkama. Nepoznavalec avtomobilskega trga se bo popraskal za ušesi, ali gre za novo blagovno znamko, vsi, ki vsaj malo spremljajo avtomobilistično sceno, pa bodo odobravajoče pokimali: končno tudi pri nas vozniki znajo ceniti kakovost, ki jo je mogoče dobiti za sprejemljivo ceno. Osemkotnik s črkama MG je prepoznavni znak avtomobilov MG, ki so že od ustanovitve leta 1924, ko je delavnica Morris Garages (MG) začela pisati zgodbo te legendarne znamke, znani po svojem športnem videzu, zmogljivosti in tehnološki dovršenosti.

Mestni terenec, ki bo prepričal družinski segment voznikov

Glavni aduti vozil MG so kakovost izdelave, tehnologija, dizajn in dostopna cena. Foto: MG Motors

MG HS je trenutno paradni konj znamke MG. Gre za mestnega terenca športnega videza, ki se lahko pohvali s prostorno notranjostjo in številnimi inteligentnimi funkcijami. Pri bencinskem motorju prostornine 1,5 litra s turbopolnilnikom in 119 kilovati (162 KM) lahko izbirate med šeststopenjskim ročnim ali sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko. Motor 1,5 T zagotavlja največji navor 250 njutonmetrov, do 4.400 vrtljajev na minuto. Od nič do sto kilometrov na uro lahko pospeši v 9,9 sekunde.

Nad modelom MG HS , ki spada med mestne terence segmenta C, se bodo navdušile tudi družine, prepričal jih bo z velikodušnim naborom dodatne opreme, ceno in kar sedemletnim jamstvom.

Udobna vožnja, ki zagotavlja več dinamičnosti

Foto: MG Motors

Prostorna notranjost modela MG HS je polna udobnih in inteligentnih funkcij.

MG HS omogoča popolno sprostitev v poeziji vožnje. Vožnja z modelom MG HS pričara novo raven udobja, saj je bila pri konstruiranju izbira kakovostnih, mehkih materialov ključnega pomena. Oblazinjenje sedežev v slogu usnja (pri izvedenkah Luxury tudi z dodatki alcantare), usnjen volanski obroč ter z usnjem prepletena armaturna plošča prispevajo k dodatnemu občutku udobja v notranjosti vozila.

Usnjeni sedeži pripomorejo tudi k izboljšanju podpore in dinamičnosti v sami vožnji. MG HS ima nastavljiv zadnji sedež z držalom za roke in predalom za shranjevanje in tako poskrbi za udobje vseh potnikov v vozilu.

Zagotovljena je tudi visoka stopnja varnosti, saj MG HS skupaj z asistenčnim sistemom MG Pilot ponuja aktivne in pasivne varnostne elemente, ki zagotavljajo dodatno varnost za vse. Vedno je na voljo 360-stopinjska kamera, tako da se lahko poslovite od mrtvih kotov, ne glede na to, ali vozite v ovinku pri nizki hitrosti ali vzvratno. MG Pilot vključuje inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov, sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika, sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za opozarjanje na nevarnost trčenja in sistem za samodejno zaviranje ob zaznavi pešcev.

MG HS je primeren za vsak življenjski slog in je na voljo v dveh izvedbah: Comfort in Luxury. Druga različica modela MG HS, MG EHS, je priključni hibrid, ki združuje 1,5-litrski bencinski motor in elektromotor. Z zmogljivostjo 258 konjskih moči lahko avtomobil pospeši od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot 6,9 sekunde.

Foto: MG Motors

Foto: MG Motors

Foto: MG Motors

Tudi MG prisega na trajnostno mobilnost

Foto: MG Motors

Seveda je tudi MG zajadral med ponudnike električnih vozil. Prvi električni MG-jev model ZS EV smo zapeljali leta 2019. Od takrat so predstavili tudi druge modele električnih avtomobilov, vključno s karavanom MG 5 EV in mestnim avtomobilom MG 3 EV. Kompaktni mestni karavan MG5 EV se ponaša s prostorno notranjostjo in dosegom do 345 kilometrov (po WLTP), ima zmogljiv elektromotor z močjo 115 konjskih moči in je na voljo v več različicah.

Z naborom električnih avtomobilov se MG pridružuje številnim drugim proizvajalcem, ki si prizadevajo za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida iz prometa ter ponujajo alternativo tradicionalnim vozilom z notranjim zgorevanjem. MG tako omogoča električno vožnjo, dostopno vsakomur, ki se počuti mladega in želi sprejeti način življenja, ki ga omogoča električno vozilo.

Kultni modeli, ki še vedno navdušujejo

MG tri četrtine svojih avtomobilov proda v Veliki Britaniji. Foto: MG Motors

Znamka MG sicer izvira iz Velike Britanije, začeli pa so prav s športnimi modeli. V stotih letih obstoja so na trg poslali nekaj najbolj legendarnih vozil, med katerimi so tudi kultni, ki še danes veljajo za poslastico med navdušenci nad klasičnimi avtomobili.

Prvi serijsko izdelani MG, MG TC iz leta 1945, je ljubitelje očaral zaradi svojega športnega dizajna. V petdesetih letih so predstavili MG TD, ki je bil narejen za ameriški trg in je postal eden od najbolj prodajanih avtomobilov znamke MG v zgodovini. Simbol angleškega športnega avtomobila je postal roadster MG MGA, ki so ga izdelovali v petdesetih letih. Bil je tudi uspešen na dirkališčih in dosegel nekaj pomembnih zmag, vključno z zmago v svojem razredu na reliju Mille Miglia leta 1956.

Nasledil ga je MGB, ki je zaslovel zaradi izjemne zanesljivosti in široke dostopnosti. Naj omenimo še majhen športni model MG Midget in še en športni kabriolet, in sicer MG RV8, ki je bil eden zadnjih ročno izdelanih modelov znamke MG. Ti avtomobili so prispevali k slavi znamke MG in so bili pomemben del zgodovine angleške avtomobilske industrije, znamka MG pa je od leta 2006 del kitajske skupine SAIC.

MG Cyberster Foto: MG Motors

Prihodnje leto pa bo mogoče na evropske ceste zapeljati tudi njihovega novega roadsterja. S tem bodo zaznamovali stoletnico ustanovitve znamke MG, ki tri četrtine svojih avtomobilov proda v Veliki Britaniji, sicer pa prodaja poteka v 14 različnih evropskih državah.

Podjetje MG pri svojem razvoju upošteva evropske voznike: ponuja trajnostna, inteligentna, funkcionalna in dostopna vozila. Razvili so jih inovativni razvojni inženirji in vrhunski oblikovalci podjetja MG v Šanghaju ter v Londonu, izdelana so na Kitajskem in že dostopna v različnih evropskih državah.