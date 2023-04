Atraktivna napoved: po Evropi bo vozil naslednje poletje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MG, nekdanji britanski ponos avtomobilske industrije in zdaj že dolgo del kitajske avtomobilske zgodbe, bo ponudbo v Evropi razširil z zanimivim avtomobilom. Nedavno smo obširno testirali njihov zelo konkurenčni avtomobil MG4, prihodnje leto bo mogoče na evropske ceste zapeljati tudi njihovega roadsterja. S tem bodo obeležili 100-letnico ustanovitve znamke MG.

Foto: MG Motors

Zanimiva podrobnost so vrata, ki se odpirajo navzgor. Roadster bo imel prav tako zložljivo platneno streho. Pri pogonu bo osnovno različico poganjal elektromotor z močjo 231 kilovatov, pri zmogljivejši različici pa bodo temu motorju na sprednji osi dodali še 150-kilovatni elektromotor. Masa vozila bo 1,8 oziroma 1,9 tone.

Podrobnosti o kapaciteti baterije še niso znane, prav tako ne cene tega avtomobila v Evropi.

Električni roadsterji so bili do zdaj predvsem domena Tesle, ki je pred petnajstimi leti s takim tudi začela svojo avtomobilsko pot. Pozneje so že pokazali koncept druge generacije roadsterja, ki pa še ni prišel na vrsto za serijsko proizvodnjo.

