Za sladokusce: razkrit najmočnejši mustang v zgodovini #foto

Ford je ljubitelje ameriških mrcin popolnoma očaral z novim mustangom shelby GT500, ki ga poganja 5,2-litrski osemvaljnik. Najmočnejši mustang v zgodovini znamke ima več kot 515 kilovatov in se do stotice izstreli v malenkost več kot treh sekundah.

Več kot 700 ''konjev'' je dovolj, da je GT500 postal najmočnejši mustang v zgodovini znamke. Foto: Ford

Hodi po tanki meji

Zadnji modeli konkurenčnih proizvajalcev avtomobilov so s svojo močjo komaj ostali znotraj meja cestno legalnih zverin, Ford pa je sledil temu konceptu in pripravil pošastnega mustanga shelby GT500. 5,2-litrski osemvaljnik ima s pomočjo kompresorja več kot 515 kilovatov moči. Točne številke Američani na avtosalonu v Detroitu niso želeli razkriti, prav tako pa pogrešamo še nekaj drugih številk.

Do stotice naj bi se GT500 izstrelil v nekaj več kot treh sekundah in prevozil četrt milje pod enajstimi sekundami. To je praktično vse, kar so pri Fordu razkrili glede njegovih zmogljivosti. Veliko bolj so bili zgovorni glede vgrajenih tehnologij in varnostno-asistenčnih sistemov.

Vgradili so prostorninsko ogromen kompresor

GT500 si je od šibkejšega brata GT350 sposodil blok motorja, a so inženirji za čim večjo moč namestili ogromen kompresor z 2,65 litra kapacitete. Gre za večji kompresor kot pri modelih hellcat in camaro ter le za malenkost manjšega, kot je vgrajen v demona.

Če ste v notranjosti pričakovali klasično ročico ročnega menjalnika, ste se zmotili. Ford je v GT500 vgradil sedemstopenjski samodejni dvosklopkovni menjalnik Tremec, ki prenaša navor na zadnjo os prek posebne pogonske gredi iz ogljikovih vlaken. Sam menjalnik je sposoben zamenjati prestavo v 100 milisekundah in prinaša številne vozne profile - normal, sport, drag in track. Na voljo sta tudi zelo priljubljena programa line-lock in launch control.

Spremenjena geometrija vzmetenja skrbi za odlične vozne lastnosti kljub dodatni moči. Foto: Ford

Dva dodatna paketa prinašata nekaj izboljšav. Pri obeh je zadaj nameščen dodatni usmerjevalnik zraka. Foto: Ford

Prenovljeno vzmetenje je kos takšni moči

Da lahko GT500 vso to moč uspešno prenaša na cesto, so pri Fordu spremenili geometrijo vzmetenja, namestili lažje vzmeti, vgradili prilagodljive blažilnike Magneride in nov servoojačevalnik. Za zaviranje skrbijo sprednje šestbatne zavore Brembo in gromozanski 420-milimetrski zavorni koluti.

Dva dodatna paketa za zahtevne voznike

Za najzahtevnejše lastnike Ford ponuja še dva vozniška paketa. Prvi se imenuje Handling Package ter prinaša nastavljiv prečni stabilizator in dodatni usmerjevalnik zraka zadaj. Drugi paket je namenjen še za odtenek zahtevnejšim lastnikom in se imenuje Carbon Fiber Track Package. Prinaša 20-palčna platišča iz ogljikovih vlaken, posebne pnevmatike Michelin Pilot Sport Cup 2, prilagodljiv zadnji usmerjevalnik zraka in dodatna aerodinamična zakrilca iz ogljikovih vlaken. Pri Fordu odstranijo še zadnjo sedežno klop.

Pošastni mustang shelby GT500 bo na ceste zapeljal jeseni.

Poleg športnih sedežev je v notranjosti novosti manj. Foto: Ford