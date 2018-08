Uradno: Ford v Evropo z "divjim" pickupom

Ford ranger spada med najbolje prodajane poltovornjake v Evropi, kjer za proizvajalce sicer niso tako pomembni kot na primer v ZDA. Ranger v različici raptor je bil tam že dolgo uveljavljen model, ki bo prvič uradno na voljo tudi kupcem v Evropi.

Za Evropejce štirivaljni dizelski motor

Ranger raptor prihodnje leto prihaja v Evropo s štirivaljnim dvolitrskim biturbo turbodizelskim motorjem, ki bo imel moč 210 "konjev" in 500 njutonmetrov navora. Moč se bo na vsa štiri kolesa prenašala prek Fordovega novega desetstopenjskega samodejnega menjalnika.

Za razvojem raptorja stoji ekipa inženirjev iz ameriškega oddelka Ford Performance, ki je dodelala podvozja in celotnemu vozilu še izboljšala terenske zmogljivosti. Oddaljenost od tal znaša 28,3 centimetra, sprednji in zadnji kolotek pa so razširili na 1710 milimetrov. Devet milimetrov je večji premer zavornih diskov, povečali so tudi zavorne čeljusti.

Na voljo bo šest programov vožnje po terenu, za kupce bodo na voljo tudi posebne terenske gume BF Goodrich.

Foto: Ford

Foto: Ford