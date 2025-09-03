Za “kitajca” deluje precej “nemško” in tudi razkrili ga bodo v Nemčiji #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

3. 9. 2025
Leapmotor Lafa 5

3. 9. 2025

Leapmotor lafa 5

Za "kitajca" deluje precej "nemško" in tudi razkrili ga bodo v Nemčiji

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Leapmotor Lafa 5 | Za zdaj še zakrit pogled na nov Leapmotorjev avtomobil lafa 5. | Foto Leapmotor

Kitajski Leapmotor, ki je v delni lasti evropskega Stellantisa, za Evropo napoveduje nov kompaktni model lafa 5.

Stellantis je znamko Leapmotor na evropski trg, med državami je bila tudi Slovenija, vpeljal v letošnjem letu. Obstoječima modeloma - malčku T03 in srednje velikemu križancu B10 - se bo kmalu pridružil nov model.

To bo kompaktna kombilimuzina, ki bi jo lahko opisali kot Stellantisov kitajski “volkswagen ID.3”. Leapmotor bo avtomobil prvič razkril na razstavi IAA v Munchnu, ki se začne prihodnji teden. 

Za kitajski avtomobil deluje precej "nemško"

Leapmotor sicer na Kitajskem prodaja sedem modelov. Novo vozilo za Evropo se imenuje lafa 5, kar je precejšnja sprememba pri poimenovanju glede na ostale avtomobile znamke. Interno se je avtomobil imenoval B05. Prihaja s platforme leap 3.5, podobno kot B10. Medtem ko oblikovno sledi zaobljenim linijam križanca B10, bodo tehnične podrobnosti znane po evropskem razkritju. 

Leapmotor Lafa 5 | Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor Leapmotor Lafa 5 | Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor

