Za “kitajca” deluje precej “nemško” in tudi razkrili ga bodo v Nemčiji #foto

Kitajski Leapmotor, ki je v delni lasti evropskega Stellantisa, za Evropo napoveduje nov kompaktni model lafa 5.

Stellantis je znamko Leapmotor na evropski trg, med državami je bila tudi Slovenija, vpeljal v letošnjem letu. Obstoječima modeloma - malčku T03 in srednje velikemu križancu B10 - se bo kmalu pridružil nov model.

To bo kompaktna kombilimuzina, ki bi jo lahko opisali kot Stellantisov kitajski “volkswagen ID.3”. Leapmotor bo avtomobil prvič razkril na razstavi IAA v Munchnu, ki se začne prihodnji teden.

Za kitajski avtomobil deluje precej "nemško"

Leapmotor sicer na Kitajskem prodaja sedem modelov. Novo vozilo za Evropo se imenuje lafa 5, kar je precejšnja sprememba pri poimenovanju glede na ostale avtomobile znamke. Interno se je avtomobil imenoval B05. Prihaja s platforme leap 3.5, podobno kot B10. Medtem ko oblikovno sledi zaobljenim linijam križanca B10, bodo tehnične podrobnosti znane po evropskem razkritju.

Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor