Vračajo udarec: Volkswagen odkrižal Nijaza Hastorja

Prevent Group je bil dobavitelj Volkswagna kar 25 let.

Nijaz Hastor velja za enega najbogatejših državljanov Bosne in Hercegovine. Foto: STA Zaradi Preventa je Volkswagen ustavljal proizvodnjo golfa in passata

Spomnimo, Prevent Group je prek dveh svojih podjetij leta 2016 (po Volkswagnom preklicu naročila) začasno ustavil dobavo prevlek za sedeže in ohišij menjalnikov. To je vplivalo na proizvodnjo v šestih od desetih tovarn Volkswagna v Nemčiji, kjer izdelujejo modele golf in passat, različne motorje in menjalnike. Posledično je spor med Volkswagnom in dobaviteljem vplival na urnik okrog 28 tisoč zaposlenih.

Konec 25-letnega sodelovanja: Bo Hastor tožil Volkswagen?

Zdaj se je zgodba obrnila. Volkswagen je na hiter način preklical vse pogodbe s Prevent Group, ki ima sedež v Sarajevu in ga vodi eden najbogatejših bosanskih poslovnežev Nijaz Hastor. Prevent poudarja, da so jim Nemci odločitev sporočili le en dan prej in da preklic pogodbe ni bil v skladu z uveljavljenimi poslovnimi normami. Razmišljajo celo o tožbi proti Volkswagnu.

Odpuščanja in na drugi strani stroški novega razvoja

Prevent Group je že odpustil 90 delavcev v tovarni Prevent Foamtec v nemškem Stendalu. Negotova je usoda še 700 zaposlenih v drugih Preventovih tovarnah v Nemčiji. Skupno ima Prevent Group v Nemčiji 3.400 zaposlenih, skupno po celem svetu pa okrog 30 tisoč.

Preklic pogodbe bo po žepu udaril tudi Volkswagen, ki bo moral poiskati nove dobavitelje in nositi stroške razvoja. Odhod Prevent Group bo Volkswagen stal orkog 200 milijonov evrov, je poročal nemški časnik Wirtschaftswoche.