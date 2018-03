Volvo posoja tovarno Kitajcem za izdelavo novega SUV #foto

Novinec v svetu avtomobilizma Lynk & Co je v Amsterdamu pokazal še svoj tretji model in razkril načrte o širitvi v Evropo.

Izdelovali jih bodo v Belgiji

Kitajski lastnik Geely, ki ima pod svojim okriljem britanskega športnega proizvajalca Lotus in švedski Volvo, bo nove modele Lynk & Co izdeloval v belgijskem obratu Gent, kjer že izdelujejo nekaj modelov Volvo. Začetek proizvodnje je načrtovan za leto 2019, prvi primerki pa bodo s proizvodnega traku zapeljali proti koncu leta. Sočasno z začetkom proizvodnje bodo v Amsterdamu odprli nov prodajni salon, ki bo ubral nov način za prodajo avtomobilov. Kmalu se mu bodo pridružili še saloni v Barceloni, Berlinu, Bruslju in Londonu.

Vsi prodajni saloni bodo umeščeni v modne četrti, kjer bodo nadgradili družabno izkušnjo nakupovanja.

Lynk & Co je predstavil svoj tretji model, ki si gene deli s švedskim Volvom. Foto: Lynk&Co

Leta 2019 bodo svoje modele začeli izdelovati v Belgiji v obratu Gent. Foto: Lynk&Co

Premijski crossover želi spremeniti nakupne navade ljudi, saj bodo večino avtomobilov prodali prek spleta. Foto: Lynk&Co

Poudarek je na prodaji prek spleta

Močna konkurenca prodajnim salonom bo spletna prodaja prek uradne strani proizvajalca. Kupcu bo na voljo celotna modelna paleta, toda pri Lynk & Co so poenostavili celoten proces nakupa avtomobila. Prek spleta bo namreč mogoče kupiti le polno opremljene modele z eno ceno, zato odpade dolgotrajno iskanje paketov opreme in brskanje med nešteto opcijami.

Kitajski proizvajalec avtomobilov noče le spremeniti nakupnih navad, velik poudarek namenjajo tudi izkušnji v potniški kabini. S serijo povezljivostnih storitev želijo olajšati vsakdan modernemu uporabniku, ki je dnevno povezan s svetom. Vse različice so zato opremljene z velikim osrednjim zaslonom in naprednim telematičnim sistemom.

Kot so še poudarili na predstavitvi modela 02 v Amsterdamu, so njihovi modeli zasnovani na Švedskem in bodo na voljo tudi po principu najema avtomobila.