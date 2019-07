Volkswagen premagal F1: del uspeha je bil tudi Slovenec #video

V petek popoldne se je v angleškem Goodwoodu pisala zgodovina. Padel je 20 let star rekord na tej prestižni stezi vsakoletnega festivala hitrosti, ki ga je leta 1999 z McLarnovim dirkalnikom formule ena postavil Nick Heidfeld. Letos je ta čas za pol sekunde izboljšal Romain Dumas s povsem električnim Volkswagnovim prototipom ID.R. V njegovem moštvu je bila tudi škatla z orodjem Slovenca Zlatka Kvara s Ptuja.

Prilagojeno delovanje za manj kot dvokilometrski sprint na hrib

Volkswagen je lani z električno energijo popravil absolutni rekord na ameriški gorski dirki Pike's Peak, letos pa so nov rekord v električni konkurenci postavili tudi na nemškem Nordschleifu. Goodwood pa je bil kot tradicionalna prireditev v Angliji spet nov izziv.

Električnemu prototipu ID.R so priredili delovanje elektronike za kratek 1,86 kilometra dolg sprint po hribu navzgor, nanj namestili posebej mehke Bridgestenove gume in za volan spet posadili Dumasa.

Video: rekordna vožnja v Goodwoodu

Slovenska škatla z orodjem pred dirkalnikom s tehnologijo avtomobilske prihodnosti Foto: Zlatko Kvar

Bistvo je bilo v čim manjši masi

Tudi maso dirkalnika so prilagodili kratki stezi. Celoten prototip je imel maso manj kot tisoč kilogramov. Osrednji cilj je bil preseči Heidfeldov dosežek iz leta 1999. Takratno McLarnovo formulo 1 je poganjal še atmosferski motor V10 z močjo 574 kilovatov (780 "konjev"), letošnji Volkswagnov prototip pa elektromotorji s sistemsko močjo 500 kilovatov (670 "konjev").

Dumas je že na petkovem treningu postavil čas 41,18 sekunde, kar je bilo pol sekunde hitreje od Heidfeldovega dosežka.

Nekoč macola in izvijač, danes prenosni računalnik

Del tega dosežka lahko pripišemo tudi slovenskemu mehaniku Zlatku Kvaru. Rodil se je na Ptuju, zdaj pa že več kot 30 let živi in dela v Hannovru v Nemčiji, kjer je dom Volkswagen Motorsporta. Kvar je tam začel delati s pokalnimi beetli, sodeloval v različnih programih na dirkališčih in bil tudi sestavni del moštva, ki je v svetovnem prvenstvu v reliju s Sebastienom Ogierjem osvojilo pet naslovov svetovnega prvaka med vozniki.

"Danes je marsikaj drugače. V Goodwoodu bolj ali manj skrbimo, da je vse čisto, ter opravljamo osnovne mehanske preglede. Vse preostalo na dirkalniku opravijo prek prenosnih računalnikov," je za Siol.net povedal Kvar, ki je bil tokrat prvič v moštvu okrog Volkswagnovega električnega prototipa.

Zlatko Kvar se je rodil na Ptuju, nato je živel v Mariboru, pri dvanajstih letih pa se je s starši preselil v Nemčijo. Leta 1999 je Volkswagen Motorsport iskal nove sodelavce pri takrat ustanovljenem pokalu Beetle. Njegov prijatelj je že delal v športnem oddelku Volkswagna in mesto so nato našli tudi za Kvara. "Živim v Hannovru, delam samo v Volkswagen Motorsportu. Po pokalu Beetle sem delal v formuli 3, nato pri projektu Dakar in več let v programu WRC. Vmes so bili seveda tudi drugi projekti, kot je 24-urna dirka na Nurburgringu."

Pri Volkswagnu so zaradi kratke steze v Goodwoodu prilagodili velikost baterijskega paketa. Masa celotnega dirkalnika je bila manj kot tisoč kilogramov, sistemska moč pogona pa je znašala 670 "konjev". Foto: Zlatko Kvar

"Generator elektrike na glicerin, ne dizel"

Volkswagen je po njegovih besedah v Goodwood pripeljal tudi svoj lasten generator električne energije, ki ga za hitro polnjenje potrebujejo v prostoru pred startom. "Seveda pa ne 'kurimo' dizla, temveč glicerin," je povedal Slovenec iz Volkswagen Motorsporta.

Pred vstopom v moštvo še šolanje za delo z visokonapetostnimi dirkalniki

Preden se je priključil spremljevalni ekipi prototipa ID.R, je moral kljub svojim dolgoletnim izkušnjam v motošportu opraviti dodatna šolanja.

"Delo z visokonapetostnimi vozili je lahko nevarno. Šolanje je bilo usmerjeno prav v ustrezne postopke, kako delati s takim dirkalnikom in kakšni so postopki v primeru nesreč. Ko na primer polnimo baterijo, ne sme nihče delati na avtomobilu," je dodal Kvar.

Prestižni rekordi in laboratorij na štirih kolesih



Volkswagnov rekord bo Dumas v Goodwoodu danes na izločilnih vožnjah morda še izboljšal. Za Nemce je prestižna zmaga nad 20-letnim rekordom formule ena dobra marketinška napoved pred jesenskim razkritjem prvega velikoserijskega električnega avtomobila ID.3, obenem pa je prototip za njih štirikolesni laboratorij za razvoj zmogljivejših električnih pogonov v skrajnih razmerah. Dirkaški avtomobilski šport je bil vselej gibalo razvoja serijskih avtomobilov in enako bo tudi na področju električnih vozil. Prav zato se je že toliko avtomobilskih proizvajalcev pridružilo svetovnemu prvenstvu formule E.