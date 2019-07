Britanski šov v Goodwoodu, Volkswagen z rekordom #video

Festival hitrosti v Goodwoodu vsako leto pridobiva veljavo med avtomobilskimi navdušenci in proizvajalci. Letos ga je za razkritje svojih novih modelov izbralo kar nekaj znamk, hkrati pa obiskovalci v živo ali prek spleta lahko vidijo marsikaj. Svoj del je dal tudi Volkswagen in z električnim dirkalnikom I.D. R podrl absolutni rekord in se zapisal med nesmrtne tega dogodka.

Volkswagen se je zapisal med nesmrtne

Prejšni rekord 41,6 sekunde je leta 1999 postavil še mladi Nick Heidfeld za volanom mclarna MP4/13. Ob dvajseti obletnici je ta Foto: Goodwood rekord za skoraj pol sekunde (41,18 s) podrl Romain Dumas z električnim volkswagnom I.D. R.

Zanimivo je, da je I.D. R prečkal ciljno črto s hitrostjo 206 kilometrov na uro, kar je bilo počasneje kot so to storili štirje avtomobili za njim. BMW E36 judd, ki ga je vozil Jöerg Weidinger je bil na cilji črti hitrejši za celih 16 kilometrov na uro. Na koncu prvega sektorja je bi celo najhitrejši med vsemi - Citroën DS3 WRX je bil na tem delu počasnejši za 20 kilometrov na uro.

A Dumas ni prvič postavil hitrega časa z I.D. R. Lansko leto je v Goodwoodu postavil rekord za najhitrejši elektirčni avto s časom 43.05 sekunde. Vendar je bil takrat avto nekoliko drugačen. Šele na Pikes Peak so spremenili aerodinamiko in ravno ta spremembe je pripomogla k hitrejšim časom. A glede na to, da se bodo na progo pri Volkswagnu podali še dvakrat bi lahko ta rekord še malenkost popravili.

Dan začinil fiat z 28,4-litrskim motorjem iz leta 1911

Čeprav se je na štartni črti zbralo kar nekaj ultimativnih športnikov, jim vseeno ni uspelo zasenčiti Fiatovega modela S76 oziroma Foto: Newspress "pošasti iz Torina". Model iz leta 1911 poganja 28,4-litrski štirivaljnik, ob nastanku pa je bilo to dovolj, da je Blitzen Benz z njim na peščeni plaži Saltburn v Angliji s 187 kilometri na uro podrl rekord za najhitrejši avto na zemlji. Kasneje je v Belgiji dosegel celo 213 kilometrov na uro, vendar se mu ni uspelo vrniti na izhodiščno točko, zato mu rekorda niso priznali.

Štirivaljnik z 210 kilovati je moral gnati kar 1.650 kilogramov težak avto, kar je bilo za tisti čas ogromno. Kljub svojemu slovesu so ga po koncu prve svetovne vojne razstavili in brez motorja poslali v Avstralijo. Tam so ga sestavili z motorjem Stutz, vendar je avto po nesreči v zgodnjih 20. letih prejšnjega stoletja preprosto izginil.

Duncan Pittaway, moški v zgornjem posnetku, ga je našel leta 2003 in vanj vgradil motor iz drugega avtomobila. Karoserijo, radiator in menjalnik so izdelali na osnovi Fiatovih originalnih skic in fotografij.

Porsche je dvigoval srčni utrip z modelom 935

Ko so inženirji pri Porscheju razmišljali, kako narediti še bolj brutalno različico 911 GT2 RS, so se spomnili na slavni model "moby dick" in se odločili, da ga oživijo. Rodil se je moderni 935, ki sloni na 991.2 in je bil izdelan v čast sedemdesetletnici znamke.

Porsche bo izdelal vsega 77 primerkov, vsak bo oblečen v barvno shemo, ki je zaznamovala dirkalne porscheje, bodoči lastnik pa jo bo izbral sam. Masa bo znaša 1.380 kilogramov.

Foto: Mercedes-Benz Nemci z najmočnejšim serijskim štirivaljnikom

Mercedes-Benz je dolgo časa napovedoval prihod novega A45, ki s svojim motorjem postavlja standarde športnim avtom. Tokrat je na voljo v dveh različicah - osnovno poganja dvolitrski štirivaljnik z 285 kilovati in 480 njutonmetri navora, različico A45 S pa enak motor s 310 kilovati in 500 njutonmetri navora. Oba navor prenašata prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika in štirikolesnega pogona 4Matic+. Nemci so enak tretma privoščili tudi modelu CLA, ki zaradi nekoliko višje mase do stotice potrebuje desetinko manj kot manjši brat.

Za konec še zadnji napad

Ford počasi končuje proizvodnjo športnega modela GT in hkrati z njim končuje dirkaško kariero. Za konec so z dirkalnim partnerjem Multimatic pripravili še posladek za slovo. GT mark 2 je izključno dirkalni stroj, izdelan za najzahtevnejše dirkače. Nastalo bo le 45 takih dirkalnikov, ki bodo stali vsaj 1,06 milijona evrov.

Pri izdelavi niso upoštevali nikakršnih omejitev panožne zveze FIA in izdelali ultimativno pošast. Z novimi aerodinamičnimi dodatki so povečali podtlak za 180 kilogramov, zmanjšali maso za 90 kilogramov, namestili dirkalne pnevmatike Michelin, posebne blažilnike in karbonsko-keramične zavore, ki so sicer na dirkah prepovedane.

Električno nasprotje

Čeprav so ob njem nenehno rohneli športni avtomobili z ogromnimi motorji, je veliko pozornosti požel tudi 3,83 metra dolg Hondin električni model. Pohvali se lahko z razmerjem mase 50:50, pogonom na zadnji kolesni par, nizkim težiščem in 148 "konjskimi" močmi. Do stotice potrebuje osem sekund, a je kljub temu našel ogromno simpatij.