Virtualno dirkaško prvenstvo: varno in poceni #foto

V Sloveniji so zagnali prvo digitalno dirkaško prvenstvo, ki bo potekalo do decembra v nakupovalnih središčih večjih slovenskih mest pod okriljem Huawei in A1 Slovenija. S pomočjo simulatorja [reys] bo lahko prav vsak preizkusil svoje dirkaško znanje in v varnih okoliščinah občutil dirkaško napetost ter pognal adrenalin po žilah.