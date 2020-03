Velik padec prodaje avtomobilov, najhujše še sledi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Evropi so v prvih dveh mesecih prodali 1,9 milijona novih avtomobilov, kar je 7,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

V Evropi so v prvih dveh mesecih prodali 1,9 milijona novih avtomobilov, kar je 7,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Foto: Reuters

Prodaja novih avtomobilov je do konca februarja padla za 7,4 odstotka, a največji prodaje šele sledi. Zaradi bojazni glede širjenja okužb s koronavirusom so v mnogih državah avtomobilski saloni trenutno zaprti.

Prodaja novih avtomobilov bi padec doživela že brez ukrepov za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Januarja je prodaja novih vozil padla za 7,4 odstotka, februarja pa za 7,2 odstotka (v primerjavi z lanskim januarjem oziroma februarjem). V prvih dveh mesecih leta je prodaja upadla za 7,2 odstotka, kažejo podatki evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). To je najslabši prodajni začetek leta po 2013.

Avtosaloni zaprti, enako trenutno tudi tovarne

Prodaja je upadla na vseh največjih evropskih trgih, v Nemčiji februarja že za 11 odstotkov. ACEA je predhodno za leto 2020 napovedala okrog dvoodstotni upad prodaje novih avtomobilov, ob trenutnem zapiranju avtomobilskih centrov in splošni negotovosti pa bi bili lahko rezultati še precej slabši.

Skoraj vsi avtomobilski proizvajalci so v Evropi že, ali pa bodo to storili ta teden, zaustavili proizvodnjo. To je povezano tudi z moteno dobavo sestavnih delov s strani dobaviteljev, ki pa v nekaterih primerih vsaj z omejenim obsegom proizvodnje z delom še nadaljujejo.