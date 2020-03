Večina zapira, kdo še izdeluje nove avte? Omejitve tudi za Slovence.

Medtem mnogi avtomobilski proizvajalci v Evropi zaustavljajo delo v tovarnah, večina dobaviteljev z delom nadaljuje. Izjeme obstajajo, med njimi tudi slovenski družbi Kolektor in Hidria. Včeraj zvečer je so z delom prenehali tudi v Revozu.

Včeraj ob 22. uri so ustavili proizvodno linijo v Revozu, kjer izdelujejo renault clia, renault twinga in smarta forfour. To je bilo en dan po tistem, ko je Renault napovedal začasno zaprtje vseh tovarn v Franciji. »Trenutno ni mogoče oceniti, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za ponoven zagon proizvodnje. To bo odvisno tako od razmer v državi kot od odločitev matične Skupine Renault,« so sporočili iz Revoza.

BMW in Hyundai nadaljujeta z delom, večina tovarne zaustavlja

Le redki avtomobilski proizvajalci v Evropi trenutno še nemoteno delajo nove avtomobile. Delo v vseh evropskih tovarnah so ustavili pri Fordu, prav tako tudi koncern PSA Peugeot Citroen in Seat. Toyota je enako storila s svojo tovarno v Franciji, Volvo v Belgiji, koncern Volkswagen bo predvidoma postopno prav tako ustavil delo v vseh svojih evropskih tovarnah. Za vsaj dva tedna bodo z delom prenehali tudi pri Mercedes-Benzu.

Za zdaj nove avtomobile nemoteno izdelujejo pri BMW-ju in Hyundaiju. Korejska znamka v čeških tovarnah nadaljuje s troizmenskim delom. Tudi koncern Fiat Chrysler, ki je zaprl večino svojih tovarn (tudi v srbskem Kragujevcu), je uspel zadržati delo v eni izmed italijanskih tovarn (Atessa).

Jaguar Land Rover v Veliki Britaniji prav tako nadaljuje z delom, enako velja tudi za Hondino tovarno na Otoku. Nissan je na drugi strani v angleškem Sunderlandu proizvodnjo zaustavil.

Obseg proizvodnje bodo lahko zmanjšali tudi nekateri slovenski dobavitelji. Foto: Robert Zabukovec

Evropski dobavitelji brez premora, slovenska Kolektor in Hidria v petek zmanjšujeta obseg proizvodnje

Na drugi strani večina največjih evropskih dobaviteljev v avtomobilski industriji z delom nadaljuje, poroča Autonews Europe. Dobava sestavnih delov je sicer ključna za nadaljevanje proizvodnih procesov avtomobilov tudi v zgoraj navedenih primerih.

Slovenska dobavitelja Hidria in Kolektor sta napovedala zmanjševanje obsega proizvodnje. Mnogi zaposleni bodo ostali doma ta petek in na delo na domu čakali vsaj do 27. marca. »Aktivne bomo ohranili vse ključne procese in zadostili potrebam kupcev ter neposredno zaščitili delovna mesta,« sporočajo iz Kolektorja.

Ta petek bodo z zmanjševanjem obsega proizvodnje začeli tudi pri koncernu Hidria, kar bo veljajo za vse njihove tovarne v Sloveniji. Njihovo podjetje na Kitajskem medtem že spet deluje v polnem obsegu.

Med največjimi evropskim dobavitelji bodo z delom nadaljevali pri družbah Bosch, Continental, Valeo in ZF Friedrichshafen, poroča Autonews Europe. Nekatere tovarne zaustavljata italijanska Brembo in Pirelli, prav tako francoski Michelin.