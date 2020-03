Okvara avtomobila? Mehaniki lahko delajo.

Včeraj so se po državi zaprle vse "nenujne" trgovine, kamor spada tudi prodaja novih in rabljenih avtomobilov. Danes ob polnoči so se zaprli tudi tehnični pregledi, ki so osnova za podaljševanje registracij vozil. Vlada je z odlokom zato določila, da obstoječim vozilom registracija velja vsaj do 16. maja.

Na voljo predvsem nujne mehanične storitve

Ker se je včeraj ustavil tudi javni prevoz, vladna uredba avtomobilskim centrom vseeno omogoča izvajanje mehaničnih storitev. To seveda velja za nujne primere oziroma okvare vozila, zato bodo tudi mehanične delavnice odprte po prilagojenem urniku.

"Naša prodajno-servisna mreža bo dosledno upoštevala vsa priporočila javnih organov in izvajala omejitve glede neposrednih storitev za stranke. To pomeni, da so prodajni saloni po državi zaprti in s tem začasno ustavljene tudi aktivnosti za prodajo novih in rabljenih vozil. Ker v teh časih, ko ni javnega prometa, ostaja avtomobil ključno prevozno sredstvo, pa bodo naše mehanične delavnice lahko ostale odprte. Zaradi razmer delavnice poslujejo po prilagojenem delovnem času, zato vse, ki potrebujejo servis vozila, pozivamo, naj pred obiskom delavnice pokličejo in se dogovorijo za točen termin obiska," so nam sporočili iz vodstva družbe Renault Slovenija, ki ima med znamkami v Sloveniji eno najbolj razvejanih prodajno-servisnih mrež.

Podobno sporočajo tudi iz znamk Kia in Ford. Predstavniki korejske znamke bodo imeli odprta servisa v Ljubljani in v Mariboru (od 8. do 16. ure).

"Fordovi prodajni saloni ostajajo zaprti do nadaljnjega. Našim pooblaščenim serviserjem smo svetovali, da servisne delavnice opravljajo le nujne operacije s čim manj direktnega kontakta s strankami. Stranke bodo obveščene o telefonski številki za nujne primere," sporočajo iz podjetja Summit Motors, ki v Sloveniji zastopa znamko Ford.