Gneča ni bila naključje, tehnični pregledi se zapirajo

Včeraj je začel veljati vladni odlok o zaprtju "nenujnih" trgovin, ki se neposredno nanaša tudi na poslovanje avtomobilskih servisov in drugih avtomobilskih storitev. Prodaja novih avtomobilov je zaradi nastalega položaja že zastala, postavlja pa se vprašanje glede delovanja tehničnih pregledov. Kje, če sploh kje lahko voznik opravi tehnični pregled na avtomobilu, ki mu v dneh popolne izolacije poteče tehnični pregled ter zavarovanje? Vladni odlok je danes uredil to področje in od jutri naprej tehnični pregledi ne bodo več možno. Odlok začne veljati danes ob polnoči.

Še preden je v Sloveniji zaradi izbruha koronavirusa ustavilo vso javno življenje in so svoja vrata zaprle vse nenujne trgovine so pri nekaterih ponudnikih tehničnih pregledov veljala posebna navodila. Ranljive skupine ali celo tisti oboleni so lahko za opravljanje tehničnega pregleda pooblastili drugo osebo. ''V skrbi za zdravje in preprečevanje širjenja koronavirusa, vas naprošamo, da v primeru, ko upravnega postopka ne morete opraviti osebno (npr. tehnični pregled, registracijo, zavarovanje vozila, homologacijo), lahko to za vas opravi zdrava oseba, ki ima s seboj pooblastilo in svoj osebni dokument,'' so za večjo varnost poskrbeli pri AMZS. Hkrati je postopek registracije ali zavarovanja v prostorih opravljala le ena oseba.