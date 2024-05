V torek zjutraj so na Lomu ljubljanski prometni policisti ustavili voznika tovornega vozila z največjo dovoljeno maso 3500 kilogramov. Ne da je bilo preveč naloženo, vozilo je bilo tudi tehnično nepopolno.

Vozilo so policisti stehtali in ugotovili, da je največja nosilnost vozila krepko presežena, saj je masa vozila znašala več kot šest ton (6200 kilogramov).

Foto: PU Ljubljana

Poleg tega so policisti ugotovili še, da tovorno vozilo nima brezhibnih vseh naprav in opreme ter da ima močno izrabljene pnevmatike, je še sporočilaiz Policijske uprave Ljubljana.Vozilo so izločili iz prometa, mu odvzeli registrske tablice ter izrekli globo v višini 1500 evrov.