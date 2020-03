Delavci tudi danes v tovarne, kako dolgo še?

V Sloveniji bodo tudi danes izdelovali nove renaulte, izpušne sisteme za motocikle in nepogrešljive sestavne dele za nove volkswagne, peugeote in mercedese. Proizvajalci v avtomobilski industriji, kjer so nekatera slovenska podjetja med najpomembnejšimi dobavitelji, po Evropi sicer že začasno zapirajo številne tovarne. Slovenska podjetja za zdaj delajo naprej, njihovo delo pa bo odvisno predvsem od motenj v vsej dobaviteljski verigi. V številnih evropskih avtomobilskih tovarnah medtem vre, pojavljajo se tudi že upori zaposlenih.

Jutranja gneča zaposlenih pred Revozom, ki je največji slovenski izvoznik. Foto: Facebook / Meta Primožič Prav v teh dneh številni avtomobilski proizvajalci začasno ustavljajo delo v številnih evropskih tovarnah. Proizvodnja avtomobilov je zelo kompleksen posel, ki vključuje tudi razvejano dobaviteljsko verigo in trgovce. Avtomobilska industrija je v Evropi tudi eden od stebrov gospodarstva. Pomeni sedem odstotkov BPD, posredno in neposredno pa zaposluje skoraj 14 milijonov Evropejcev. Skupno v Evropi deluje več kot 300 najrazličnejših avtomobilskih tovarn, ki jih najdemo v 27 različnih državah.

Edina slovenska avtomobilska tovarna Revoz, ki je največji slovenski izvoznik, je včeraj nadaljevala proizvodnjo avtomobilov. V Novem mestu izdelujejo renaulta clia, renaulta twinga in električnega smarta forfourja. Bili so ena izmed tistih tovarn, ki je zaradi vladne uredbe o ukinitvi javnega prometa ostala brez organiziranega prevoza na delo. Zaposlene so prosili, naj se na delo pripeljejo s svojimi avtomobili, stroške pa jim bodo pozneje povrnili.

"Po potrebi bomo omejili obseg proizvodnje …"

"Dobava delov je otežena in nam jo z velikimi prizadevanji še uspeva zagotavljati, če bo potrebno, bomo v prihodnje tudi omejili obseg proizvodnje," so nam sporočili iz Revoza, kjer torej za zdaj omejevanja neposrednega delovnega procesa pri izdelavi avtomobilov ne načrtujejo.

Novomeščani poudarjajo, da že od prvega pojava koronavirusa v Evropi sprejemajo mnoge preventivne ukrepe. Tako zaposlenim ob prihodu na delo merijo telesno temperaturo, ukrepi so ob sprejemu tovornjakov v tovarno (obvezno razkuževanje rok, nošenje mask voznikov, spoštovanje razdalje …), odpovedali so številne sestanke, izobraževanja in službene poti (sestanke opravijo prek Skypa), uvedli so tudi dodatno čiščenje, prezračevanje in razkuževanje prostorov v tovarni. Za tiste poklice in posameznike, kjer je to mogoče, so uvedli delo od doma.

Medtem ko je Renault zaprl svoje tovarne v Franciji, Revozova v Novem mestu še deluje naprej. Foto: Gregor Pavšič

Prostor za druženje v Revozu je v teh dneh dobil številne omejitve. Foto: Gregor Pavšič Jedilnica nič več samopostrežna

Prav tako so spremembe doletele jedilni prostor, kjer je zdaj razkuževanje rok na vhodu obvezno, ukinili so samopostrežni del, spoštujejo razdaljo, imajo daljši čas razdeljevanja hrane in podobno. Po informacijah iz Revoza v tem delu pripravljajo še nekaj dodatnih ukrepov.

"Težave v dobavni verigi, delovanje podjetja prilagajamo razmeram …"

"Trenutno se, kot vsa industrija, spopadamo tudi s težavami v dobavni verigi in na področju transporta, zato delovanje podjetja dnevno prilagajamo razmeram," razlagajo v družbi Akrapovič, kjer so prav tako sprejeli številne preventivne ukrepe.

Zaposlenim, ki jim narava dela in oprema to omogočata, smo za čas izrednih razmer do preklica odredili delo na domu. Vse zaposlene, ki zaradi proizvodne dejavnosti podjetja dela ne morejo opravljati od doma, so pozvali, naj se na delo vozijo posamezno. Če to ni mogoče, naj v vozilu sedijo tako, da bo med njimi največja razdalja. Sodelavke in sodelavci, ki delajo v izmenskem delovnem času, ne prihajajo ali odhajajo z dela v skupinah, ampak se menjava izmene izvrši na delovnem mestu zaposlenih.

Akrapovičevi izpuhi so doma tudi v avtomobilski industriji. Foto: Gregor Pavšič

Akrapovič zamrznil dodatno zaposlovanje

"Preigravamo različne scenarije, kako v teh spremenljivih in negotovih razmerah najbolje poskrbeti za zaposlene in zagotavljati kontinuiteto delovanja delovnih procesov. O natančnih številkah o trenutnem statusu zaposlenih v tem trenutku ne moremo govoriti, saj se število sodelavk in sodelavcev, ki bodo izkoristili lanski letni dopust, letošnji letni dopust ali presežek ur, iz dneva v dan spreminja. V tej fazi je podjetje Akrapovič zamrznilo dodatno zaposlovanje," še pojasnjujejo pri slovenskem proizvajalcu mednarodno zelo priznanih izpušnih sistemov.

Proizvodnja se je včeraj nadaljevala tudi pri dveh slovenskih dobaviteljih avtomobilske industrije, družbi MAHLE iz Šempetra pri Novi Gorici in Hidrii. Predstavniki zadnje so nam povedali, da se proizvodni procesi, gledano iz vidika kriznih razmer, za zdaj nadaljujejo precej nemoteno.

Tudi sami se trudijo za kar najbolj učinkovite preventivne ukrepe, ob tem pa stremijo tudi k zagotavljanju razmeroma nemotenih proizvodnih procesov. Kako bo v prihodnje, je danes težko napovedati.

Renault zapira tovarne v Franciji, v tovarnah tudi že upori zaposlenih



Včeraj je Renault napovedal zaprtje vseh svojih tovarn v Franciji. Zaprli bodo 12 tovarn, v katerih je zaposlenih 18 tisoč ljudi. Pri svojih tovarnah v drugih državah bodo nadaljevanje proizvodnje ocenjevali glede na tamkajšnje razmere. To velja tudi za novomeški Revoz.



Renault je zaradi težav z dobavo že prej začasno ustavil delo v španskih tovarnah v Palencii in Valladolidu.



Koncern PSA Peugeot Citroen ustavlja celo vse svoje evropske tovarne. Prekinitev dela bo trajala vsaj do 27. marca. PSA ima tovarne v Franciji, Angliji, Španiji, Nemčiji in na Poljskem ter Portugalskem. Tovarne na Slovaškem bodo delo ustavile v četrtek. Za zdaj ni jasna usoda tovarn njihovih motorjev, ki jih imajo tudi v Avstriji, Franciji, na Madžarskem in Poljskem.



Koncern Fiat Chrysler bo vsaj do 27. marca ustavil vse tovarne v Italiji. Enako so storili pri Ferrariju, Lamborghini je delo ustavil vsaj do 25. marca. Fiat je vsaj do 27. marca zaprl tudi svojo tovarno v srbskem Kragujevcu.



Dva Volkswagnova zaposlena v tovarni v Wolfsburgu sta v karanteni. Okužbo s koronavirusom so jima že potrdili. Volkswagen je za en teden ustavil delo tudi v svoji tovarni v španski Pamploni, kjer izdelujejo T-crossa in pola. Volkswagen je prav tako ustavil delo v slovaški Bratislavi, kjer izdelujejo volkswagen touarega, porscheja cayenna, audija Q7, volkswagna upa, škodo citigo in seata miija.



Ford je ustavil delo v španski Valencii, zmanjšal pa obseg dela v eni izmed lastnih nemških tovarn.



Sindikata zaposlenih v tovarnah Hyundaia in Škode na Češkem zahtevata dvotedensko prekinitev dela.



Zaposleni v Audijevi tovarni v Bruslju so prenehali delati zaradi skrbi ob izpostavljanju širjenja okužb s koronavirusom. Vodstvo tovarne zdaj s predstavniki sindikata poskuša doseči kompromisni dogovor.