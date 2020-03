Bencinski servisi danes: znani so ukrepi in omejitve

Petrol zapira nekatere trgovine HopIN v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Celju, zaprli so tudi vse lokale in zaustavili pripravo sveže hrane.

Bencinski servisi zapirajo svoje lokale. Petrolovi ob tem zapirajo tudi obrate za pripravo hrane in svoje večje trgovine. Gorivo je mogoče plačati tudi prek mobilnih aplikacij in se tako izogniti stiku s prodajalci. V prednosti so danes lastniki električnih avtomobilov, ki pogonsko gorivo dobijo iz domače vtičnice.

Bencinski servisi so v zadnjem desetletju prodajo zgolj pogonskih goriv nadgradili z nudenjem najrazličnejših storitev. Ob zadnjih vladnih ukrepih za omejevanje širitev okužb s koronavirusom se bo zato začasno močno spremenilo tudi njihovo poslovanje. Kdor potrebuje avtomobil, brez goriva – izjema so električna vozila z domačim polnjenjem – ne more daleč. Klasičnemu plačevanju goriva se je mogoče izogniti tudi z uporabo aplikacij.

Petrol je danes zaprl vse lokale na bencinskih servisih, prav tako pa tudi pet trgovin HopIN v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Celju. Ukinili so pripravo sveže hrane in pekovskih izdelkov. Iz avtomatskih pralnic umikajo predpranje vozil. Njihova prodajna mesta ostajajo odprta za tako imenovani "hiter nakup" goriva in živil, to je moke, olja, mleka, testenin in podobno.

"Hiter nakup" pomeni plačevanje prek aplikacij, "Petromatov", naročanja prek spletne trgovine ...

"Na manjših bencinskih servisih bomo stranke naprosili, da v prostor vstopajo posamično, torej zgolj obiskovalec naenkrat," dodajajo na Petrolu. Obiskovalce bencinskih servisov prosijo, da ob obisku poskrbijo za ustrezno higieno kašlja in kihanja ter da ohranijo medsebojno oddaljenost vsaj 1,5 metra.

Na prodajne pulte zaščitne pregrade

"Posebna skrb je posvečena prodajnim mestom, kjer smo v skrbi za zmanjševanje stikov v prenosu virusa pospešeno postavljali in še postavljamo zaščitne pregrade na prodajne pulte, intenzivneje čistimo vse delovne površine in seveda še posebno pozornost namenjamo čistoči sanitarij. Poskrbeli smo tudi za razkužila za stranke, in sicer pred in v prodajalnah. V skrbi za nekontaminacijo svežih živil smo ukinili vso samopostrežbo, prodajajo se samo predpakirana živila," so nam sporočili s Petrola.

Na odziv o spremembah poslovanja iz podjetij OMV Slovenija in MOL Slovenija še čakamo, dodamo jih naknadno.

Električni avtomobil je mogoče polniti doma ali pa na večini polnilnic vsaj uporabiti lastni kabel. Foto: Gregor Pavšič

Po uporabi polnilnih ročk je vselej zelo priporočljivo poskrbeti za ustrezno higieno. Foto: Metka Prezelj Pazite na higieno: ročke polnilnih pip vselej med najbolj umazanimi

Raziskave kažejo, da so mnoga mesta na bencinskih črpalkah tudi v času, ko po svetu ne razsaja virusna pandemija, polna najrazličnejših bacilov. To sicer velja tudi za naše avtomobile. Na bencinskih črpalkah se gre – to je sicer tudi logično – kar najbolj izogibati kljukam vrat, pipam za točenje goriva, kljukam straniščnih vrat, hladilnikom in podobno. Izogib seveda ni mogoč, zato pa je toliko bolj nujna ustrezna skrb za higieno rok.

Ročka pipe za točenje goriva je tako lahko bistveno bolj »umazana« kot na primer spodnji del vaše domače straniščne školjke, vaš osebni denar, torbica in podobno. Take rezultate je že leta 2012 pokazala organizacija Handwashing for Life, ki je torej poudarila potrebo po rednem umivanju rok.

Električni avtomobil napolnimo sami doma

Vsaj na tem področju je v prednosti večina lastnikov električnih avtomobilov. Kdor baterijo polni doma, vsaj večinoma (in v majhni Sloveniji) ne potrebuje obiska javnih polnilnic. Te sicer večinoma aktiviramo brezstično s kartico ali mobilno aplikacijo, vsaj pri polnilnicah z izmeničnim tokom (AC) pa uporabljamo tudi lastni polnilni kabel. Izjema so »hitre« polnilnice z enosmernim tokom (DC), kjer so polnilni kabli že nameščeni.