Uradno razkrit: tak bo novi dacia duster #foto

Dacia je razkrila novo generacijo dusterja, ki je dobil sveže oblikovanje, veliko trpežnih materialov in prvič tudi klasični hibridni pogon.

Dacia je dusterja izdelala na naprednejši Renaultovi platformi CMF-B, s katere prihajajo tudi renault clio in dacia sandero. Duster je zdaj dolg 4,34 metra, kar je enako kot prej. Postal pa je nižji in rahlo širši. Prostornino prtljažnika so povečali s 445 na 472 litrov, enako tudi prostor za potnike na zadnji klopi.

V notranjosti premišljena razporeditev in trpežni materiali

Notranjost je bolj moderna in sveže oblikovana, a vseeno so ostali zvesti premišljeni postavitvi stikal – med njimi je tudi še mnogo klasičnih gumbov – in trpežnim materialom.

V ponudbi motorjev pričakovano ne bo več dizelskega motorja. Osnovni motor bo tako 1,2-litrski bencinski motor TCe, ki bo imel blagi hibridni sklop. Ta naj bi porabo zmanjšal za deset odstotkov, ta motor pa bo na voljo tako s pogonom na sprednji kot tudi na vsa štiri kolesa. Za prenos bo skrbel ročni šeststopenjski menjalnik.

Tudi v dusterja klasični hibrid

Novost je hibridni pogon, ki ga že poznamo iz joggerja. Ta je zgrajen okrog bencinskega 1,6-litrskega motorja in baterije s kapaciteto 1,2 kilovatne ure. Za prenos v tem primeru skrbi samodejni menjalnik. Eden od elektromotorjev zagotavlja slabih 50 "konjev").

Dacia je v zadnjih 13 letih prodala več kot 2,2 milijona dusterjev. Cene za novega še niso znane, vsaj pri začetnih različicah pa so obljubili cene pod 20 tisočaki.

