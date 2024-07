Dacia duster spet na slovenskih cestah: je cena še dovolj dostopna? #foto

Nov duster je dolg 4,34 metra, širok je 1,81 metra. Oddaljenost od tal znaša 20,9 (dvokolesni pogon) oziroma 21,7 centimetra (štirikolesni pogon). V tretji generaciji tako kljub novi platformi CFM-B ni dobil prirastka v dolžini, je pa prav zaradi omenjene platforme prejel več izboljšav na različnih ravneh. Duster se bo vozil bolje (manj nagibanja v ovinkih), prav tako bo lahko bolje opremljen in imel bo možnost tudi hibridnega pogona.

Več o vozni izkušnji z dusterjem bomo zapisali po prvem obsežnejšem testu. Za zdaj lahko trdimo, da je duster kljub novi platformi in izboljšavam uspel zadržati svoje glavne značilnosti. To je namreč še vedno racionalen športni terenec, ki ima dobro razmerje med vrednostjo in ceno. To je bil vedno zaščitni znak dusterja, zdaj pa mu je robustnost uspelo postopno združiti tudi z vse modernejšo obliko in udobno vožnjo.

Dobro opremljen proti 25 tisočakom

Podobno velikih avtomobilov pod mejo 20 tisočakov je vse manj. Duster je tam ostal le še s svojo najosnovnejšo različico (19 tisočakov). To poganja vstopni litrski motor s tovarniško vgrajenim kombiniranim pogonom na bencin ali avtoplin (LPG). Na voljo bo še 1,2-litrski trivaljni motor z močjo 96 kilovatov, ki pa ga bo že mogoče dobiti tudi s štirikolesnim pogonom. Tak duster bo stal vsaj 24 tisočakov. Pri hibridu je sistemska moč 104 kilovate, hibridni duster pa bo stal vsaj 25 tisočakov.

Duster je torej na voljo s tremi različnimi pogoni – kombinacijo bencina in LPG, nato z bencinskim (možnost dvo- ali štirikolesnega pogona) in hibridnim pogonom.

Druga stopnja opreme ne ponuja še vsega udobja, tako ta paket opreme na primer še nima samodejne klimatske naprave. Pri tretjem paketu opreme se nato cene za klasično bencinsko gnani duster gibljejo med dobrimi 23 in 26 tisočaki.

Foto: Dacia

Foto: Dacia

Foto: Dacia