Presenečenje na vrhu: ta romun najbolje prodajan v Evropi

Po štirih zaporednih mesecih rasti prodajnih številk je bil julij za avtomobilske proizvajalce streznitev. Če so junija prodali še 1,27 milijona avtomobilov, je bilo julija na 26 evropskih trgih novo registriranih le še 967.830 avtomobilov.

Po 13 letih spet najbolje prodajan avto meseca

Veliki zmagovalec sicer slabega julija je dacia sandero, ki je postala najbolje prodajani avto in je po prodajnih številkah prehitela tudi volkswagna golfa. Na tretjem mestu je bil Toyotin yaris. Število registracij je upadlo na skoraj vseh evropskih trgih, saj se zaradi novih ukrepov in pomanjkanja polprevodniških čipov potrošniki vse težje odločijo za nakup novega avtomobila.

Najbolj je posledice nezaupanja potrošnikov čutil francoski trg, kjer je število novih registracij v primerjavi z junijem upadlo za 35 odstotkov. V Veliki Britaniji in Španiji je prodaja upadla za 30 odstotkov, v Nemčiji za 25 odstotkov in v Italiji za 19 odstotkov.

Skupaj prodanih v primerjavi z julijem 2020 % v primerjavi z julijem 2019 % 1. dacia sandero 20.446 +6 -2 2. volkswagen golf 19.425 -37 -39 3. toyota yaris 18.858 +3 +14 4. volkswagen polo 17.343 -8 -17 5. volkswagen T-roc 16.496 -17 -6 6. hyundai tucson 14.883 +39 +21 7. volkswagen T-cross 14.170 +12 +14 8. dacia duster 13.329 -19 -24 9. ford puma 13.283 +2 ni bil v prodaji 10. peugeot 2008 13.134 -34 +3

Edini svetli točki sta bili Hyundai in Suzuki

Julij je bil res nenavaden mesec, saj sta poleg velikega uspeha sandera mesec v zelenih številkah končala še neevropska Hyundai in Suzuki. Na drugi strani so vsi večji igralci utrpeli udarec: Renault je prodal 54 odstotkov manj, Ford 46, Nissan 37, Peugeot 34 in Citroen 31 odstotkov. Tudi Volkswagen je prodal 19 odstotkov manj avtomobilov.

Zaradi odlične prodaje sandera je Dacia prodala 16 odstotkov avtomobilov manj, kar je pod povprečjem trga in dober obet za romunskega proizvajalca avtomobilov.

Žarek upanja za električne modele

Po drugi strani se je prodaja električnih avtov v juliju dvignila. V juliju so dosegli najboljši rezultat do zdaj pri polnih električnih avtomobilih in priključnih hibridih ter drugi najvišji tržni delež po juniju. Skupno so prodali 160.646 električnih avtomobilov, kar je 17 odstotkov vseh prodanih novih avtomobilov v Evropi.

Najbolje prodajani električni avto v juliju je bil volkswagen ID3, ford kuga pa je bil najbolje prodajani priključni hibrid.

Volkswagnov ID 3 je bil najbolje prodajani električni avto v juliju. Foto: Gašper Pirman