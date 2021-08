Britanska avtoindustrija na tleh: tako slabo nazadnje leta 1956

Britanski avtomobilski sektor je v juliju padel na najnižjo vrednost po letu 1956. Proizvodnjo novih avtomobilov hromi predvsem pomanjkanje polprevodnikov in pomanjkanje delavcev zaradi samoizolacij, ki so posledica okužb med zaposlenimi ter družinskimi člani.

Po podatkih SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders, Društvo proizvajalcev in trgovcev motornih vozil) se je proizvodnja v julija znižala za 38 odstotkov na 53.438 izdelanih avtomobilov. Po njihovem mnenju je ta ogromen padec v proizvodnji prišel zaradi poletnih počitnic v vseh večjih tovarnah, a analitiki opozarjajo, da v preteklih letih kljub počitnicam ni prišlo do takega padca proizvedenih avtomobilov.

Število samoizolacij se bo zmanjšalo, a pomanjkanju čipov ni videti konca

Zaradi dviga okuženih s covid-19 se je povečalo tudi število samoizolacij med prebivalci Velike Britanije. Tam prebivalce v obvezno samoizolacijo pošlje aplikacija, ki spremlja stike in v primeru okužene osebe preko telefona obvesti o potrebni samoizolaciji. Kljub nekaterim popravkom na aplikaciji se število ljudi, ki morajo zaradi bližnjega stika v izolacijo povečuje s številom okužb.

"Ko se bodo spremenila pravila o samoizolaciji se bo zmanjšalo število ljudi, ki se morajo izolirati. Toda pomanjkanje polprevodnikov se ne umirja," je povedal Mike Hawes, izvršni predsednik SMMT.

Njegove skrbi so potrdili tudi pri Jaguar Land Rover, kjer pričakujejo pomanjkanje polprevodniških čipov tudi v letu 2022, zato bodo pri proizvodnji priotizirali modele, kjer je zaslužek višji.