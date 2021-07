Uradno: poslavlja se najmanjši audi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norija za športnimi terenci še vedno ne pojenja, zato se v zadnjih letih močno zmanjšuje prodaja običajnih kombilimuzin in limuzin. Še bolj na škrge dihajo najmanjši modeli, kjer so stroški razvoja in večje število obvezno vgrajenih asistenčnih sistemov poskrbeli za dvig cen, ki za kupce niso več sprejemljive. Med zadnjimi so nad segmentom obupali pri Audiju in bodo svoj najmanjši model A1 po izteku tega generacijske cikla poslali v pokoj.

Pri Automotive News Europe so opravili izredno dolg in zanimiv intervju z izvršnim predsednikom Audija. Markus Duesmann je v njem med drugim potrdil, da se bo najmanjši model A1 po izteku te generacijske dobe poslovil in zaključil svojo pot.

Ni nujno, da je to konec za majhnega audija

Sicer Duesmann v intervjuju ni jasno povedal, kaj se bo zgodilo po koncu A1, a kot njegove besede razumemo mi, to ni nujno konec za Mesto A1 bo sprva prevzel Q2, a obstaja možnost, da bo najmanjši Audijev model postal povsem električni mestni avto. Foto: Audi najmanjši audi. Lahko bo na ceste zapeljal podobno velik model, a ga bo poganjala izključno elektrika.

Ko so ga povprašali, kaj pomeni prihod novega emisijskega standarda EURO 7 za prihodnost A1 in A3, je Duesman odgovoril: "Veliko je odvisno od končnih ciljev pri EURO 7. Vemo, da bo ponudba motorjev na notranje zgorevanje v prihodnosti pri manjših segmentih precej omejena, ker bodo šli stroški navzgor. Zato ne bomo imeli naslednika za A1. Če nova EURO 7 pravila ne bodo preveč stroga, nam bo to omogočilo večja vlaganja v elektro mobilnost."

Namesto A1 bo še vedno na voljo Q2

Vodja Audija je že februarja namignil, da bi se lahko pot za A1 končala hitreje, kot so to mislili. Že takrat je poudaril, da se elektrifikacija majhnih mestnih avtomobilov finančno ne izplača. Tako bo očitno čez nekaj let najmanjši Audijev model postal Q2.

Duesmann med drugim pričakuje ohranitev vseh ključnih motorjev do leta 2030, ki bodo na voljo odvisno od regije. V Evropi bo takrat delež prodanih modelov z motorjem na notranje zgorevanje manjši od 20 odstotkov, medtem ko bo na drugih trgih, kot sta Kitajska in ZDA, ta delež višji, zato bodo nekateri motorji tam na voljo dlje časa.