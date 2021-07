Audi RS3: novi kralj kompaktnih športnikov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi s svojo športno paleto modelov RS vedno povzroči val navdušenja, tudi tokrat, ko so razkrili novo generacijo RS3, ni nič drugače. Novega kralja kompaktnih športnih avtov še vedno poganja 2,5-litrski petvaljni bencinski motor, novost je novi zadnji diferencial z dvema sklopkama, ki ima tudi program drift in bo še vedno na voljo v dveh karoserijskih izvedenkah.

Menjava RS3 z običajnim A3 na cesti ne bo mogoča, saj je oblikovna ekipa poskrbela, da bo RS3 prava paša za oči. Vsekakor v oči najprej "skoči" povsem črna maska hladilnika z velikanskimi odprtinami za zajem zraka, žarometi z unikatnimi dnevnimi lučmi, nabiti boki in dodatne odprtine za sprednjimi kolesi. Na avtu so nameščena še temna 19-palčna platišča obuta v posebne Pirellijeve pnevmatike. A vrhunec je nedvomno zadaj, kjer ne moremo mimo velikanskih dvojnih zaključkov izpušne cevi. Drzen videz zaokrožijo še žarometi LED in velik zadnji difuzor.

Številka 400 je na dosegu roke

Da športni videz ni le šminka, poskrbi 2,5-litrski turbo petvaljni motor z 294 kilovati oziroma 394 "konji". Motor je povezan izključno z Foto: Audi sedemstopenjskim dvosklopkovnim samodejnim menjalnikom, ki 500 njutonmetrov navora pošilja na vsa štiri kolesa. Neposredni tekmec mercedes-AMG A45S ima 16 kilovatov več, a le štirivaljni motor, kljub manjši moči pa RS3 od nič do 100 kilometrov na uro pospeši 0,1 sekunde hitreje.

Velika novost je prihod zadnjega pretvornika navora z dvema sklopkama, ki zamenjuje zadnji diferencial, uporabljen v preteklosti. Enak sistem smo vozili v novem formentorju VZ5 in lahko o njem napišemo samo pozitivne stvari. Zaradi dveh sklopk se lahko na zadnjo os prenese do 50 odstotkov navora, s tem pa se izboljša agilnost, zmanjša se podkrmarjenje, posledično pa je RS3 v zavojih še hitrejši. Na voljo je tudi način drift, ki omogoča igrivo drsenje zadka.

Višja moč, boljše zavore

RS je opremljen z izboljšanimi blažilniki z novimi ležaji in tršim sistemom ventilov za hitrejšo odzivnost blažilnika. V primerjavi s S3 je deset milimetrov nižji oziroma 25 milimetrov nižji v primerjavi z običajnim A3. Na seznamu opcijske opreme je tudi prilagodljivo športno vzmetenje. Zadnje prilagaja delovanje blažilnikov glede na izbran vozni profil in način vožnje.

Pri Audiju bodo knjigo za naročila odprli sredi avgusta, prvi avtomobili bodo k lastnikom prišli jeseni. Vstopna cena v Nemčiji bo znašala 60 tisoč evrov oziroma 62 tisoč evrov za limuzinsko izvedenko.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi