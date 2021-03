Uradno: družinski porsche, ki se ne boji makadama #foto

Porsche je s taycanom zadel v polno in prepričal tudi največje skeptike. Zdaj so Nemci pokazali še terensko različico taycan cross turismo, ki bi morala glede na priljubljenost terenskih modelov prodajno še nadgraditi svojega električnega brata. Še vedno stavi na 800-voltno arhitekturo za možnost izredno hitrega polnjenja, a prinaša še dodanih pet centimetrov prostora za glave potnikov zadaj, 405/446 litrov prtljažnega prostora in ob izbranem off-road paketu še dodatne tri centimetre višjo oddaljenost od tal. Prvi avtomobili bodo na evropskih cestah poleti, v Nemčiji se cene pričenjajo malenkost nad 90 tisoč evri.

"Leta 2019 smo poslali jasen signal s predstavitvijo našega prvega povsem električnega športnega avtomobila. Vidimo se kot pionirje trajnostne mobilnosti: do leta 2025 bo polovica naših dostavljenih vozil imela elektrificiran pogon - polno električni ali priključno hibridni," je ob razkritju modela taycan cross turismo povedal Oliver Blume, predsednik izvršnega odbora Porsche.

Že od začetka vse štiri različice

Če je bilo treba pri taycanu na osnovno različico čakati skoraj leto dni, bodo pri modelu cross turismo že od začetka na voljo vse Foto: Porsche štiri različice. Najmočnejša je seveda zopet turbo S s 460 kilovati osnovne moči oziroma 560 kilovati v kratkotrajnem povečanju moči. Kljub terenskim genom bo do stotice pospešil v 2,9 sekunde in dosegel elektronsko omejeno hitrost 250 kilometrov na uro. Doseg kljub izjemnim zmogljivostim znaša med 388 in 419 kilometri.

Različica turbo ima v osnovi enako moč, a manjšo v načinu "overboost". Zato do stotice pospeši 0,4 sekunde počasneje in ima daljši doseg med 395 in 452 kilometri. Cross turismo 4S ima 360 kilovatov oziroma 420 ter doseg med 388 in 452 kilometri. Osnovna različica ima še vedno zajetnih 280 kilovatov in doseg med 389 in 456 kilometri.

Pri vseh je serijsko nameščeno zračno vzmetenje in štirikolesni pogon, kupcem, ki večkrat zapeljejo z urejenih cest, je na voljo še paket off-road. Ta dvigne oddaljenost od tal za tri centimetre. Pri vseh je nameščena tudi zmogljivejša baterija s kapaciteto 93,4 kilovatnih ur.

Foto: Porsche

Sledi konceptu iz leta 2018

Taycan cross turismo se oblikovno močno opira na koncept iz leta 2018, ko so ga prvič predstavili na avtosalonu v Ženevi. Njegova silhueta prinaša zanimivo dinamiko s spuščajočo strešno linijo zadaj. Terenske gene poudarijo obrobe blatnikov, drugačni sprednji in zadnji odbijač ter pragovi. S paketom off-road se zunanjost z drugačnimi odbijači še malenkost prilagodi vožnji po brezpotjih.

Poseben nosilec za kolesa dviguje praktičnost

Pri Porscheju so posebej za taycana cross turismo razvili nosilec za kolesa. Nanj se lahko naložijo kar tri in postavlja nove meje glede velikosti in nosilnosti. Ena izmed poglavitnih prednosti je, da se prtljažna vrata lahko odprejo kljub nameščenemu nosilcu koles.

V notranjosti še vedno kraljujejo digitalni zasloni

Zaradi drugačne strešne linije je zadaj skoraj pet centimetrov dodatnega prostora za glave potnikov, prtljažni prostor pri osnovni in 4S različici meri 446 litrov ter pri turbo in turbo S 405 litrov. Drugih večjih sprememb v primerjavi z limuzinskim taycanom ni. Na sredini je nameščen 10,9-palčni zaslon na dotik, ki je lahko združen z enako velikim sovoznikovim zaslonom. Digitalni merilniki so nameščeni serijsko.

Dvojec, ki podira tabuje

Najbolje prodajani posamezni model pri Porscheju je bil zopet cayenne. V letu 2020 so prodali 92.860 teh športnih terencev. Temu so dodali še 34.328 modelov 911 in 21.784 modelov 718. Kaj pa električni taycan? Ta, za Porsche revolucionarni, model je kljub covid-19, ki je za šest tednov ustavil proizvodnjo in predvsem spomladi prestavil prihode na določene trge, prepričal 20.015 voznikov.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Foto: Porsche